Senol Zevri:

"Circul de-abia acum începe!"

La numai două săptămâni după ce procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța al Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea sa în judecată, Senol Zevri, directorul executiv al Agenției Județene pentru Protecția Mediului Constanța, a fost suspendat din funcție.Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gabriel Abos, a emis ordinul de suspendare în data de 28 decembrie 2011. Prin același ordin, Simona Constantin, șeful compartimentului Deșeuri din cadrul APM Constanța, este numită director executiv interimar.Contactat telefonic, Senol Zevri a precizat: „Nu am fost informat oficial de suspendare, întrucât sunt în concediu medical. Dar am auzit că am fost suspendat și că a fost numită pe post Simona Constantin. Pe data de 28 decembrie 2011, eu am suferit o intervenție chirurgicală de hernie inghinală, într-o clinică din Constanța, și sunt în concediu medical până pe data de 12 ianuarie 2012. Voi vedea dacă este legal să fiu suspendat în timpul concediului medical. Oricum, nu s-a terminat nimic. Circul de-abia de-acum începe”.Cronica unei suspendări anunțateZevri consideră că această suspendare este pusă la cale de însuși procurorul care a instrumentat cazul, cu scopul de a-l înlătura de la șefia APM.„Doamna procuror Corina Scăețeanu a instrumentat dosarul în care sunt implicat în mod tendențios, cu scopul vădit unic de a sprijini obținerea ilegală de către Primăria Constanța, reprezentată prin primarul Radu Mazăre, a acordului de mediu pentru proiectul «Amenajare Integrată a zonei de acces în portul turistic Tomis și Plaja Modern», în fapt proiectul «Șoseaua de coastă»”, afirma fostul director APM acum două săptămâni, în cadrul unei conferințe de presă.Legături dubioaseConform documentelor prezentate de acesta, procuroarea este direct implicată în acest proiect.„Susțin că în spatele actelor de urmărire penală instrumentate de doamna procuror Corina Scăețeanu în dosarul în care sunt implicat se află relația pe care domnia sa o are cu firma «Habitat și Ambient», cunoscută în Constanța ca fiind «firma lui Mazăre», prin soțul, Mihail Teodor Abălaru, angajat al acestei firme în calitate de consilier juridic, lucru ce reiese chiar din declarația de avere a procuroarei, afișată pe site-ul CSM. Conform datelor de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, o mare parte a terenurilor pe care se va construi sau din imediata apropiere a Șoselei de coastă aparțin firmei «Habitat și Ambient». În acest context, scopul ei real nu este soluționarea în spiritul legii a dosarului de urmărire penală și aplicarea corectă a actului de justiție, ci trimiterea mea în judecată cu orice preț, ceea ce ar avea drept consecință automată suspendarea mea din postul de director executiv al APM Constanța”, preciza Senol Zevri.Mită de 5.000 de euroÎn rechizitoriul întocmit, procurorii precizează: „La începutul lunii aprilie 2011, inculpatul Zevri Senol, în calitate de director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, i-a pretins unui de-nunțător, prin intermediar, remiterea cu titlu de mită a sumei de 10.000 de euro, în vederea eliberării, de către autoritatea publică condusă de inculpat, a unui acord de mediu solicitat de societatea adminis-trată de denunțător. În urma negocierilor, în zilele de 12 aprilie 2011 și 26 aprilie 2011, inculpatul Zevri Senol a primit, în două tranșe, 20.000 de lei (echivalentul a 5.000 de euro), prin intermediul coinculpatului Cocheș Sorin, persoană indicată în mod expres denunțătorului de către inculpatul mai sus menționat”.Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanța, primul termen de judecată fiind programat pentru data de 17 ianuarie 2012.