Circ şi panaramă! Alba-neagra cu pensiile românilor

Circ și panaramă! Alba-neagra cu pensiile românilor

Înființat pentru a veni în sprijinul viitorilor pensionari, ca să nu depindă doar de pensia de la stat, Pilonul II ar fi trebuit să fie un fond de neatins, la care contribuția să crească periodic, astfel încât să asigure actualilor angajați un trai decent la bătrânețe. Pe măsură ce banii s-au strâns în contul fiecăruia, au început să le facă cu ochiul guvernanților, care îi tot aduc în discuție în ultima perioadă. S-a vorbit de naționalizare, apoi s-a redus contribuția și acum se discută despre accesul la sumele respective înainte de pensionare.La jumătatea anului 2018, procentul de plată către Pilonul II de pensie a fost redus de la 5,1 la sută la 3,75 la sută, astfel încât către fondul de stat să se ducă mai mulți bani. Deși reprezentanții de atunci ai Ministerului Muncii au dat asigurări că acest lucru nu va însemna o scădere propriu-zisă a sumei puse deoparte în contul personal al fiecărui angajat, ulterior, fiecare dintre noi am observat că banii trimiși către Pilonul II sunt mai puțini.Ulterior, printr-o „scăpare” a celor de la Ministerul Finanțelor, pe site-ul instituției a fost menționată, în programul legislativ pe 2018, suspendarea contribuțiilor în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018. Ulterior, măsura a fost infirmată de ministrul Eugen Teodorovici. Însă tot el anunța, săptămâna aceasta, mai multe schimbări în ceea ce privește Pilonul II de pensii, care vor fi introduse printr-o Ordonanță de Urgență și care vor intra în vigoare la începutul anului viitor.Potrivit acestuia, comisionul de administrare pentru fondurile de pensii Pilon II va fi redus la 1%, de la 2,5%, de anul viitor.„Un alt aspect important este că o persoană care participă la un fond de pensii trebuie și este normal să se poată retrage, dacă consideră de cuviință. Se poate retrage pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de cinci ani de participare la respectivul fond. La momentul la care persoana respectivă se retrage înainte de deschiderea dreptului de la pensie privată, activele cuvenite se transferă participantului respectiv cu un comision de retragere de 2% din aceste active”, a precizat Eugen Teodorovici.Cu sau fără protecție socială…În cursul zilei de ieri, premierul Viorica Dăncilă a mai spus că ordonanța cu pricina prevede posibilitatea ca acei 2 la sută să meargă la Pilonul I de pensii, adică la stat, la Pilonul III, adică în pensia privată, pentru ca o persoană să nu-și retragă banii, ci să aibă alternativă.„După cum știți, 2% poate să și-l retragă, dar părerea noastră și rămâne să vedem ce s-a întâmplat și în Consiliul Economic și Social, este ca acești 2% să meargă în Pilonul I sau în Pilonul III de pensii, astfel încât persoana respectivă să nu-și retragă banii, să îi cheltuie și să rămână fără protecție socială, să poată să aibă o alternativă”, a explicat prim-ministrul.Drepturi actualeÎn prezent, toți cei care participă la pensia privată obligatorie au o serie de drepturi. Conform legislației în vigoare, în sistemul de pensii administrate privat, contribuțiile sunt nominale și devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii. În primul rând, dreptul participanților la Pilonul II, pe toată durata în care contribuie, este în informare permanentă asupra sumei colectate, cât și în transferul contravalorii activului personal net de la un fond de pensii administrat privat la alt fond. Practic, participantul poate să afle oricând ce sumă s-a adunat în contul său, care este contribuția brută și netă lunară și când poate avea acces la ei.După pensionare, beneficiarii au dreptul de a încasa, sub forma unei plăți unice, a sumei acumulate pentru pensia privată, în anumite cazuri excepționale prevăzute de legislație, sau de a încasa, sub formă de plăți lunare eșalonate pe maximum cinci ani, a sumei acumulate pentru pensia privată. În plus, participanții au dreptul administrării activelor din care este plătită pensia lor.În cazul în care participantul la Pilonul II încetează din viață înainte să apuce să ceară obținerea pensiei private, pe numele moștenitorului acestuia va fi deschis un cont la fondul de pensii la care s-a contribuit până atunci, banii fiind transferați acolo.