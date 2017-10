Circ la Policlinica cu plată. "Totul a plecat de la nişte discuţii penibile!"

7

O problema tinuta sub tacere de f multa vreme

Felicitari dl. dr. ca a deschis aceasta problema. De mult timp aceasta femeie terorizeaza personalul mediu de acolo. Acum a inceput si de medici sa se ia. Cine o tine oare acolo? Chiar nu se sesizeaza nimeni ca astfel de oameni franeaza tot, nu vor nici o schimbare pe nicaieri, se opun la tot? Cine se adreseaza acestei policlinici? In primul rand oamenii din comunele si satele judetului pt ca nu trebuie programare cu saptamani sau luni inainte, au preturi ff bune la toate serviciile, sunt medici buni in general, iar ce iti face un medic in particular pe un pret exorbitant, acelasi lucru il obti si aici. Singurul lucru in minus este faptul ca medicii din policl. cu plata nu dau retete compensate, ci doar retete care se cumpara cu bani de la farmacie. In rest e totul ok. Au si aparatura noua (vezi ecograful). Dau consultatii si medicii pensionari. Tarifele sunt in functie de gradul medicului: specialist, primar, profesor universitar, conferentiar. Aceste lucruri insa d.na director nu le are afisate la casierie, si demult trebuia reclamata.