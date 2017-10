„Ciobănaş la oi m-aş duce”

Oferta bursei locurilor de muncă pentru absolvenți

„Ciobănaș la oi m-aș duce”

Aproape 1.500 locuri de muncă în Constanța au stat vineri la dispoziția absolvenților prin intermediul bursei locurilor de muncă organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM). Acțiunea s-a desfășurat la Restaurantul „Select", din Mamaia, și la Casele de Cultură din Mangalia și Medgidia. Cei 86 de angajatori care s-au înscris pentru a participa la acțiune au pus la dispoziție peste 3.000 de locuri de muncă. Absolvenții au avut de ales între vânzător, tâmplar, șofer, sudor până la comandant nave maritime și portuare. Doi euro/ oră pentru un șofer de tir Irlanda are nevoie de infirmieri, Slovacia de ciobani, iar Republica Cehă de șoferi de tir. Cu astfel de oferte s-au prezentat ieri reprezentanții „Eures" la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Con-silierul Elena Muceanu ne-a spus că pentru majoritatea locurilor de muncă se cere calificare iar, în unele cazuri, experiență în domeniu. Uniunea Europeană are nevoie de asistent manager, farmaciști, șoferi, lăcătuși, dar și de șoferi de tir sau ciobani. Irlanda oferă unui infirmier 47.000 euro pe an. Un șofer de tir care se angajează în republica Cehă va fi recompensat cu doi euro/ oră, iar în Marea Britanie cu 2.200 euro pe lună. Un cioban care are grijă de vacile din Slovacia va primi lunar un salariu de 398 de euro. Pentru a putea opta pentru unul dintre aceste joburi, persoanele interesate trebuie să se înscrie pe site-ul oficial al companiei „Eures". Navele își așteaptă comandanții Una dintre oferte vine din partea Inspectoratului Școlar Județean, care pune la bătaie 132 de posturi de profesor suplinitor în unitățile școlare cu profil tehnic. Multe dintre posturile disponibile la bursa pentru absolvenți din acest an sunt din domeniul construcțiilor civile și navale, unde există deficit de forță de muncă. Spre exemplu, numai Șantierul Naval Constanța s-a prezentat la bursă cu 260 locuri de muncă, de la macaragiu la comandant de nave maritime și portuare. Oferta SC Cuget Liber a constat în retușor montaj, agent marketing și operator introdu-cere date. 130 de absolvenți, încadrați pe loc În total, la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți au fost 1.320 de participanți. 680 dintre ei au fost selectați în vederea încadrării, așa cum ne-a spus Adelina Vlad, purtătorul de cuvânt al AJOFM. La Constanța, au fost încadrați pe loc 111 absolvenți, la Mangalia patru, iar în Medgidia 15 persoane. Dintre acestea, 39 sunt cu studii superioare.