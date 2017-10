Cine stă cu ochii pe copiii cu părinţi plecaţi în străinătate

Cine stă cu ochii pe copiii cu părinți plecați în străinătate

Fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un copil, un coleg, un prieten care are unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Dincolo de dorul din suflet, cu care sunt nevoiți să se ducă în fiecare zi la școală, să se așeze seara cu capul pe pernă, unii copii sunt lăsați în grija unor persoane care nu sunt întotdeauna cele mai potrivite.Primăria Constanța a demarat o campanie de informare privind obligațiile părinților care intenționează să plece pentru a lucra în străinătate și să-și lase copiii în țară. Astfel, persoanele care părăsesc în acest scop domiciliul și au copii minori în întreținere sunt obligate să se prezinte la Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului din cadrul Primăriei Constanța, situat în sediul de pe strada Amzacea nr. 13. În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, republicată, ei trebuie să notifice autoritățile locale. De asemenea, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul are obligația de a notifica Serviciul Public de Asistență Socială privind intenția sa de a pleca la muncă peste hotare, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara. Ulterior, Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului va monitoriza modul de creștere și îngrijire a minorilor rămași în țară.„Noi am primit de la Guvern comunicarea că va trebui să facem monitorizare, iar unitățile de învățământ ne trimit tabele cu numele și adresele copiilor care au cel puțin un părinte plecat. Deja avem sute de copii în evidență. Sunt foarte mulți, de-abia ne descurcăm. Ne deplasăm la domiciliu, vedem condițiile în care este ținut copilul. Se iau toate datele, veniturile celor care au în grijă copilul, dacă este înscris la școală sau la grădiniță, dacă frecventează cursurile, cine are grijă de el, comportamentul persoanei care a fost desemnată de părinte să se ocupe de el”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Ciobanu, inspector în cadrul Serviciului de Autoritate Tutelară și Protecția Copilului din Primăria Constanța.Consiliere psihologică pentru micuțiReprezentanții serviciului public de asistență socială urmăresc randamentul școlar al copilului și, în cazul scăderii acestuia, îl informează în scris pe învățător sau diriginte, care are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar.Nu în ultimul rând, ei trebuie să solicite sprijinul unui psiholog sau al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului atunci când există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului.„Din păcate, ne descurcăm foarte greu, pentru că este un volum mare de lucru, sunt mulți copii de monitorizat. Numai foaia de monitorizare are 14 pagini. În plus, noi trebuie să ne ocupăm și de celelalte atribuții. Dar încercăm să facem față și prioritatea noastră sunt acești copii”, a mai spus inspectorul.Potrivit statisticilor Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța, în județul Constanța, sunt aproximativ 3.500 de copii înregistrați cu părinți plecați în străinătate.