Cine salvează vieţile constănţenilor? Medicii de la Urgenţă, sufocaţi: "Este o muncă solicitantă, suntem jigniţi..."

Cine salvează viețile constănțenilor? Medicii de la Urgență, sufocați: "Este o muncă solicitantă, suntem jigniți..."

Urgența Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. O seară normală de toamnă. Zeci de persoane, unele suferinde, altele panicate de suferința celor dragi. Recepția este plină. O femeie stă întinsă pe două scaune, iar, lângă ea, îngenun-cheat, un băiat o mângâie și încearcă să o aline. Pe tărgi sunt alte persoane, cu fețe schimonosite sau priviri pierdute. Pe lângă ele mișună ambulanțieri, cu fișe în mână. La ghișeu, o asistentă și un asistent încearcă să facă față avalanșei de pacienți și de aparținători. Sunt depășiți de situație. O rudă a unui pacient își pierde cumpătul și începe să strige, să ceară un medic. În ajutorul personalului medical sare un agent de pază, care, foarte politicos, încearcă să o calmeze.În tot acest timp, o mână de asistente și de medici se ocupă de pacienții cărora le-a venit rândul la consult.La Urgența copiilor, adică un holișor mic, cu trei cabinete și câteva scaune, părinții stau cu copiii în brațe, așteptând să fie chemați într-unul din cabinete. Pe un scaun, o mămică stă cu un băiețel în brațe. Micuțul are barba plină de sânge, dar nu plânge, nu zice nimic. Stă liniștit, de parcă ar înțelege că trebuie să aștepte după alți copii, mai bolnavi decât el.Astfel de scene sunt zilnice în Urgența spitalului constănțean și nu pentru că medicii sau asistentele ar sta degeaba, ci doar pentru că sunt prea puțini pentru numărul mare de pacienți care le solicită ajutorul. Ca să vă faceți o imagine, conform statisticilor spitalului, zilnic, în jur de 380 - 400 de pacienți ajung la Urgență, cu diferite probleme. Aceștia trec prin mâinile a doar 6 medici și 10 asistente. Însă sunt perioade de vârf, mai ales seara, când Urgența se aglomerează foarte tare. Medicii lucrează la foc automat. Fug de la un pacient la altul. Pe unul îl consultă, pe altul îl trimit la analize. Nu se stă deloc. Și chiar dacă mulți îi blamează pe ei, îi acuză de indiferență, de incompetență, când stai și îi urmărești câteva ore, îți dai seama că oamenii își fac datoria cum pot ei mai bine, în condițiile date.Singura Urgență din județ și din regiune„Suntem singurul spital de urgență din regiune. Ne vin pacienți din tot județul, din Tulcea, pentru că nu are multe secții, din Fetești, Călărași, Țăndărei. În general, avem între 380 și 400 de pacienți, dar avem perioade când ajungem și la 550 - 580 pe zi. E mult orice ai face. Celelalte județe au spitale separate de pediatrie, de obstetrică, noi primim tot”, explică dr. Rodica Tudoran, șeful Urgenței din Constanța.Potrivit acesteia, în prezent, sunt 23 de medici angajați și 6 pediatri. „Legal, la 20.000 de prezentări pe an trebuie să ai doi medici pe tură. Noi avem 6 medici, deși ar trebui să fie 14", precizează dr. Rodica Tudoran.„Suntem folosiți pentru a șunta calea normală“Fizic, este practic imposibil să consulți un pacient din clipa în care acesta se prezintă în Urgență. Triajul se face, evident, în funcție de gravitatea cazurilor. „Avem o asistentă și un operator care se ocupă de triaj. Există un protocol național care se aplică și care ne permite să-i ținem pe cei care nu sunt urgențe. Însă este un lucru ce ține și de educația oamenilor. Culmea este că lunea este cea mai aglomerată zi, când sunt toți medicii de familie la cabinete. Acum se pot face toate analizele gratuit, cu programare, inclusiv CT și RMN, dar românul nu are noțiunea de programare. Este un flux ilogic, ca lunea să fie cea mai aglomerată zi. Când plouă, de exemplu, sau iarna, când este zăpadă, e gol. Nu vin decât cei cu adevărat grav. Sunt semne care spun că suntem folosiți pentru a șunta calea normală de a rezolva o problemă de sănătate. Sunt foarte multe non-urgențe, pacienți cronici care pot fi rezolvați prin sistemul de medicină primară și policlinică, dar ei vin la noi și stau și așteaptă. Sau mai sunt persoane care nu se duc la medic ani de zile și vin la noi cu diferite afecțiuni foarte grave, cu can-cere…”, mai spune medicul șef.În prezent, spitalul are șase posturi libere pentru Urgență, din păcate, nu sunt medici de urgență. „Medicina de urgență nu mai este atractivă. Este grea, este o muncă solicitantă, suntem jigniți, iar oamenii nu înțeleg că actul medical nu se poate desfășura cu spectatori. Noi scoatem permanent posturi la concurs. Pe medicii rezidenți de anul 5 îi luăm și îi angajăm imediat, ca să nu plece în străinătate, pe ceilalți îi așteptăm să mai crească”, completează dr. Rodica Tudoran.