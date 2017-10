Cine plăteşte contribuţiile sociale de două ori

Cine plătește contribuțiile sociale de două ori

August este prima lună când veniturile se calculează în funcție de noua legislație privind contribuțiile sociale. De la 1 iulie 2012, o mare parte din „dările către stat” au trecut în administrarea ANAF. Tot de la această dată, contribuțiile sociale se opresc pentru toate veniturile realizate de cei care au contracte de proprietate intelectuală, chiar dacă acest lucru înseamnă să plătească sănătatea sau pensia de două ori. Contribuțiile sociale reglementate prin Codul fiscal ce au fost preluate de ANAF sunt: contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.Contribuții sociale, fără numărPersoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, începând cu a doua jumătate a acestui an, nu mai datorează contribuția pentru pensie (10,5%) dacă au și un contract de muncă de unde obțin venituri din salarii sau realizează venituri din profesii libere, au statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice, sunt membrii unei întreprinderi familiale sau întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi.În cazul în care persoana realizează doar venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor), pentru aceste venituri se va datora contribuția pentru pensie de 10,5% și contribuția pentru sănătate de 5,5%. Aceste contribuții se datorează și în cazul în care persoana respectivă realizează, pe lângă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din comisioane, chirii, investiții, premii, câștiguri la jocurile de noroc, etc.Reținute la sursă, ca să fie mai siguriDe la 1 iulie, plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuției individuale de asigurări sociale, în cotă de 10,5%, și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 5,5%. Așadar, nu se va mai datora contribuția individuală la fondul pentru șomaj, introducându-se obligația reținerii la sursă de către plătitorul de venit a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, obligație inexistentă în vechile prevederi. De asemenea, începând cu 1 iulie 2012, s-a lărgit sfera categoriilor de venituri pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de sănătate, fiind incluse, pe lângă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și cele din convenții/contracte civile și veniturile obținute în baza contractelor de agent, veniturile obținute din activitatea de expertiză tehnică și contabilă, judiciară și extrajudiciară, dar și veniturile obținute de la o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică.