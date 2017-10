Cine ne tratează copiii?

Sistemul sanitar se confruntă cu o criză acută de medici. Cei care mai lucrează încă în sistemul de stat se gândesc tot mai serios să ia calea străinătății sau, dacă situația familială nu le permite să plece, să-și desfășoare activitatea în sistemul privat. Au fost convinși, spun ei, de reducerile salariale care au venit ca un „bonus” la volumul de muncă extrem de ridicat din unitățile spitalicești de stat. Nici măsura luată de Ministerul Sănătății de a debloca o parte dintre posturile vacante nu modifică situația: numărul posturilor deblocate este prea mic, în comparație cu nevoile sistemului. De ani buni se constată lipsa medicilor radiologi, a anesteziștilor, psihiatrilor și medicilor urgentiști - specializări căutate peste hotare și bineînțeles, mai bine plătite. În ultima perioadă, din spitalele din întreaga țară, și inclusiv din cele din județul nostru, au început să dispară medicii pediatri. Unul dintre motive este exodul în străinătate; un altul este reticența studenților de a alege această specializare, dată fiind complexitatea tratării unui copil. „Copilul nu trebuie tratat ca un adult în miniatură”, ne declara dr. Valeria Stroia, medic pediatru în Spitalul Județean Constanța. În plus, cel mic nu știe să descrie cu exactitate ce și unde îl doare, astfel că simptomele sunt mai mult „ghicite”. Cernavodă - un singur pediatru, cu jumătate de normă La Spitalul Orășenesc Cernavodă este un singur medic pediatru, cu jumătate de normă, care abia reușește să aibă grijă de copiii internați în secție, nicidecum să vadă și micuții pacienți care ar avea nevoie de consultații în am-bulatoriu. Situația aceasta persistă de peste un an și jumătate, de când medicul pediatru pe care îl avea spitalul a plecat. Conducerea unității spitalicești spune însă că sunt planuri deja pentru a mai angaja un medic, deși tot cu jumătate de normă. „Cred că suntem singurii care vrem să angajăm. Suntem în discuții cu un medic pediatru, pentru a veni cu jumătate de normă, iar astfel să devină funcțional și cabinetul din ambulatoriu. Noi avem un spital curat, este liniște, dar medicii preferă să meargă în orașele mari, unde «învârtelile» sunt mai mari”, ne-a declarat dr. Gelu Coca, managerul unității sanitare. Medgidia - „Pediatria la noi înseamnă jale“ Criza de medici pediatri se resimte cel mai acut la Spitalul Municipal Medgidia. Aici lucrează un medic pensionar, angajat pe o perioadă de timp determinată și un rezident în anul V, care au în grijă internările, supravegherea copiilor de pe secții, sala de nașteri și coboară și în Camera de Gardă atunci când este nevoie, căci aici nu există niciun pediatru. „Pediatria la noi înseamnă jale. Un pensionar și un doctor în ambulatoriu, plus o doctoriță rezidentă anul V fac câte zece gărzi și mai bine, au un volum de muncă extraordinar. Potrivit normativelor, noi ar trebui să avem în Urgență patru medici pediatri și cinci medici urgentiști. Avem însă doar doi medici generaliști, niciun pediatru. Noi nici nu avem competență să ne ocupăm de copii”, a afirmat dr. Stere Bușu, managerul unității din Medgidia. Există speranțe însă că situația se va ameliora începând din noiembrie, când vor fi scoase la concurs două posturi de pediatru în cadrul spitalului. Respectivele posturi se numără printre cele deblocate de Ministerul Sănătății. În schimb, dr. Liviu Mocanu, managerul Spitalului Municipal Mangalia, spune că în unitatea pe care o conduce există suficienți medici pediatri - adică doi angajați și un rezident care dorește să rămână în cadrul spitalului și după terminarea studiilor. Constanța - este nevoie de pediatri cu supra-specializări Totodată, reprezentanții Spitalului Județean Constanța spun că nici în această unitate nu se resimte criza de specialiști în îngrijirea minorilor. Există, de asemenea, și medici pediatri cu o a doua specializare, astfel încât să se asigure diagnosticarea și tratarea corespunzătoare a afecțiunilor. De exemplu, dr. Adriana Apostol, actualmente medicul-șef al Secției de Pediatrie, are supra-specializare în on-cologie, dr. Cristina Mihai, înlocuitor șef Secția de Pediatrie, are supraspecializare în diabet, iar dr. Adriana Bălașa, în endoscopie. Ar mai fi nevoie însă de specialiști în cardiologia pediatrică, neuro-logia pediatrică sau nefrologie pediatrică. În aceste condiții, nu este de mirare că Pediatria Spitalului Județean Constanța este în permanență aglomerată. În plus, în perioadele cu infecții sezoniere (respectiv toamna și primăvara) se constată o incidență mai mare a infecțiilor respiratorii în rândul copiilor, care duce la creșterea numărului de internări. Urgența Pediatrie stârnește nemulțumiri Dacă în privința numărului de medici nu sunt probleme, în schimb, Urgența Pediatrie stâr-nește numeroase nemulțumiri: nu există triaj, părinții sunt nevoiți să aștepte, cu copiii în brațe, cu orele în fața celor două cabinete existente. Drept dovadă, vă prezentăm reclamația transmisă de o femeie din Galați, care a ajuns cu copilul la Urgență în timpul sejurului petrecut pe litoral: „Încep prin a vă spune că sunt asistent medical în Secția UPU SMURD a Spitalului de Urgență Galați și că știu regulile după care funcționează această secție - triaj, coduri de urgență. Fiind în concediu, am ajuns la Urgența Pediatrie cu băiețelul în data de 6 august 2010, acesta prezentând o temperatură de 39,6 grade. Am rămas surprinsă cu câtă bătaie de joc am fost tratați. Deși nu erau mai mult de șase persoane în fața noastră, a durat aproape două ore să reușim să intrăm pentru a ne fi consultat copilul. Nu a existat triaj, iar foaia de prezentare ne-a fost făcută în momentul când ne-a venit rândul. Când am încercat să intru, doar să întreb ce pot face cu copilul până ne vine rândul, am fost dată afară. Apoi a fost chemat un agent de pază și nu a mai trecut nimeni de acea ușă. Când am reușit în sfârșit să intrăm, copilul avea 39,9 grade. I-am spus doamnei asistente că stăm de două ore și mi-a spus că trebuia să-mi iau în sacoșă me-dicamentele copilului și să i le dau cât stăteam la rând. Abia atunci a văzut că băiețelului îi era într-adevăr foarte rău. Deși doamna doctor a fost foarte rapidă și drăguță, am rămas cu un gust amar. Nu putea fi evitată o asemenea situație doar aplicându-se regulile triajului? Rușine Urgența Pediatrie Con-stanța! Sper că pe viitor se vor schimba lucrurile în bine”, semnalează Nicoleta Tilă. Referitor la Urgență, reamintim că conducerea spitalului inten-ționează să o reabiliteze și să amenajeze un staționar cu zece paturi, pentru copiii care nu necesită internare.