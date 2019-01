Cine ne scapă de fiarele şi sârma ghimpată din Baba Novac? Am râs cu lacrimi!

Cine ne scapă de fiarele și sârma ghimpată din Baba Novac? Am râs cu lacrimi!

Vă mărturisesc din start că m-am distrat copios, astăzi, zărind pe facebook o postare (sponsorizată) a tineretului liberal constănțean, pe tema incapacității actualei administrații locale de a face din Constanța un oraș frumos, modern, civilizat.Constanța arată oribil, este murdară, cenușie, rămasă mult în urmă, dar nu acesta este subiectul rândurilor următoare. Ceea ce m-a amuzat este superficialitatea proiectului cu care liberalii ies la atac, vorbe goale, banal de destructurat.Prin vocea președintelui TNL, Cosmin Sava, liberalii constănțeni aruncă pe piață o serie de problematici reale, însă soluțiile sunt de tot râsul-plânsul. Și am să dau numai două exemple.1. Situația proiectului din cartierul Anadalchioi/Baba Novac, de prelungire a străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea, astfel încât să se realizeze legătura dintre strada Soveja și bd. Aurel Vlaicu, în dreptul VIVO!. Despre acest subiect, am scris o serie de articole ce au generat sute, poate chiar mii de comentarii pe site-ul cugetliber.ro. Reiau pe scurt povestea.Acolo, Primăria Constanța a propus un PUZ, prin care se construia acel drum. Terenul, un veritabil focar de infecție, are însă pecetea de TDS (teren cu destinație specială), fiind în proprietatea Ministerului Apărării Naționale. Armata n-a vrut să cedeze nicio palmă de teren, iar pentru a închide gura tuturor, și-a împrejmuit proprietatea cu un gard oribil, nedemn pentru un oraș european, clădit din betoane, fiare și sârmă ghimpată.Așadar, primăria s-a izbit, la propriu și la figurat, de zidul Armatei. O fi inclus terenul în strategia de apărare NATO, o fi având ascunse în subteran arme de care tremură până și Putin, or veni elicopterele americanilor să ne apere, ne-or alinia vreodată pe acolo pentru instrucție, or construi acolo cămine pentru militari sau vreo școală militară? Dumnezeu știe ce-or avea de gând, cert este că drumul nu va trece prin curtea Armatei.Acest aspect ar fi trebuit să-l cunoască și liberalii, dacă vor să fie credibili în ochii celor aproximativ 8.000 de constănțeni care văd în fiecare zi în ochi sârmă ghimpată. Consultând planul TNL-ului, am avut neplăcuta surpriză de vedea că schița „galbenă” nu diferă de cea „roșie”, a Primăriei Constanța. Trec peste „destinația Maritimo” (ar fi putut măcar scrie VIVO!), dar nu pot înțelege cum de vin cu lecțiile nepregătite, cum de nu au făcut măcar o buclă teoretică, de SF chiar, pentru a evita TDS-ul Armatei. Speră liberalii că ceea ce nu a reușit Făgădău vor reuși ei? Șanse nule dragilor, cât e NATO-n coaste. Nu amăgiți poporul, va avea efect de bumerang această atitudine!2. Dacă în prima chestiune care, recunosc, mă afectează și pe mine, personal, în calitate de locuitor al cartierului, am zâmbit îngăduitor, la a doua, am râs și mai tare. Am publicat și noi, în „Cuget Liber”, în urmă nu cu mulți ani, proiectele lui Decebal Făgădău, unul dintre ele fiind… stațiile de tip park and ride. Adică să vină omul/turistul la Constanța, să își lase mașina la marginea orașului și să fie preluat de mijloacele moderne de transport în comun.Propun liberalii trei stații, la intrarea dinspre Ovidiu, Cumpăna și Valu lui Traian. Iar eu vin și pun întrebarea: Pe ce TERENURI vor fi amenajate aceste stații? Personal, am căutat un hectar și jumătate, pentru o investiție privată. Răspunsul sunt convins că îl cunoașteți cu toții: terenuri cam nu prea mai sunt. Sau trebuie să-i ceri voie lui Strutinski, așa cum declara, acum ceva vreme, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, atunci când a fost întrebat de ce nu vin investitori serioși la Constanța.Mi-am aruncat privirea pe schița liberalilor, am folosit și lupa pentru a identifica terenurile și suprafețele lor, n-am prea reușit. Nu m-am lămurit dacă sunt terenuri în proprietatea municipalității sau sunt private, s-o pună cineva de-un biznis.Că este PSD la cârmă, că o fi PNL, că s-o crea altă entitate mai dihai, că or veni americanii de la Casa Albă să ne conducă, pun pariu că noi, constănțenii, nu vom avea nici prelungirea Delevrancea, nici park and ride. Cel puțin, nu în următorii 20 de ani, pentru a folosi cifra lui Brucan…