Cine le întinde o mână de ajutor constănţenilor cu credite în franci elveţieni

Cine le întinde o mână de ajutor constănțenilor cu credite în franci elvețieni

„Când am cumpărat apartamentul, am contractat un credit în franci elvețieni, aveam o rată de 1.200 de lei pe lună. Apoi a crescut constant, astfel încât în trei ani s-a dublat. Cu toate insistențele la bancă, cu documente doveditoare că rata depășește venitul lunar, nu am reușit să obținem o scădere a sumei. I-am amenințat că îi dăm în judecată, am discutat cu un mediator, dar nu s-au lăsat înduplecați. Între timp, am plătit numai o parte din rată, nicidecum 2.400 de lei, așa cum ne cereau ei.Așa că acum suntem în situația de a pierde apartamentul. Deși am plătit aproape zece ani deja, adică jumătate din perioada creditului“, ne-a povestit Ioana, o constănțeancă aflată într-o situație disperată.Astfel de situații critice sunt cu sutele în Constanța. Oameni ajunși la capătul puterilor, vlăguiți de ratele copleșitoare la case pe care, la un moment dat, au crezut că și le permit, dar care s-au dovedit mult mai scumpe decât ce au semnat inițial. Pentru aceștia, soluții nu mai sunt multe, însă, în cazul în care se simt nedreptățiți sau păcăliți de banca de la care au luat creditul, pot apela la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB).Entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică și de interes public, CSALB a reușit în ultimele luni să rezolve numeroase situații de conflict între clienți și bănci.S-a reușit conversia credituluiCel mai recent succes al celor de la CSALB a fost reducerea ratei unui consumator și conversia creditului din franci elvețieni în lei, fără avocat și fără să plătească nimic. Acesta inițiase mai multe procese împotriva băncii, la care avea un credit în franci elvețieni garantat cu ipotecă. Clientul a luat împrumutul în anul 2008 și de doi ani era în proces cu banca. A aflat de CSALB, a depus o cerere, iar în două luni problema lui s-a rezolvat. În urma negocierilor dintre reprezentanții băncii, consumator și conciliatorul CSALB, s-a făcut conversia creditului din franci elvețieni în lei, dobânda anuală a scăzut de la Libor +6,77% la Robor +3%, iar soldul s-a diminuat cu aproape 21.000 de franci elvețieni. După toate aceste modificări, rata lunară a scăzut de la 3.800 de lei pe lună, la 2.400 de lei, o rată cu aproape 37 la sută mai mică.„A fost un caz dificil, pentru că existau pe rolul instanței de judecată aceste procese, unul fiind deja în calea de atac a apelului, câștigat de bancă în prima instanță, iar solicitările consumatorului erau complexe, pentru că a cerut atât restituirea unor sume importante de bani, prin reducerea soldului, cât și conversia creditului din franci elvețieni în lei. Pe fondul acțiunilor în instanță, cel mai greu a fost ca, la începutul concilierii, să se înțeleagă specificul acestei proceduri de soluționare alternative, în cadrul căreia nu se discută, în drept, ci se negociază pe bază de interese concrete, pentru identificarea unei soluții practice de reducere a soldului și de stabilire a noii dobânzi reciproc avantajoase. Un punct critic l-a constituit și faptul că negocierea dobânzii la creditul în lei s-a făcut chiar pe fondul creșterii semnificative a Robor-ului, astfel încât era necesar ca acest element să fie luat în considerare de consumatori și să se evalueze situația. Până la urmă am reușit să ajungem la o cale de mijloc în care ambele părți să fie mulțumite”, a explicat avocatul Marieta Avram, conciliator CSALB.Unde poți cere sprijinCentrul SAL Bancar a primit, până acum, aproape 400 de cereri conforme, dintre care mai mult de jumătate sunt transformate în dosare, aflate în diverse stadii de soluționare, iar aproape 100 de cazuri s-au finalizat prin procedura de conciliere.Consumatorii solicită, în general, eliminarea și restituirea comisioanelor de risc, administrare, monitorizare sau acordare percepute pentru un credit, rescadențarea sau reeșalonarea creditului cu diminuarea ratei lunare, scăderea dobânzilor și restituirea unor sume, reducerea soldului și conversia creditelor din franci elvețieni în lei ori eliminarea unor clauze din contracte.Serviciile consilierilor de la CSALB sunt gratuite și nici măcar nu este necesară deplasarea consumatorului. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 021.9414 sau la adresa office@csalb.ro.