Cine le ajută pe victimele violenţei în familie din Constanţa

pentru ca nu exista

o strategie unica, eficienta; in loc sa se dezvolte aceste centre pentru ajutorarea victimelor violentei conjugale (Din pacate de ambe sexe.), s-a luat masura gonirii agresorului (timp de 6 luni) din propria locuinta?!!! In acest mod, s-a rezolvat (in mintea feministelor) problema. Nu mai e nevoie de investitii de la stat. Apoi, nu exista diferrenta intre victimele violentei si victimele saraciei... (vedeti ce se scrie despre adapostul din Mangalia) pentru cei foarte saraci, trebuie gasita o alta solutie. In sfarsit, legea adaposteste doar temporar aceste victime. Dupa care sunt indepartate. Si evident... ca in orice caz cu pomeni de la stat apar si profitoare ce pot beneficia de system fara sa fie agresate. Sistemul trebuie regandit. Total. Reluat de la capat si mers pe toate segmentele lui: definirea agresiunii conjugale, legile de interdictie pentru aggressor, aducerea victimei (cu sau fara copii) la centru, pedepsirea agresorului, divortul, partajul, plecarea victimei din centru. Nu in ultimul rand, va trebui rezolvata si problema angajarii femeii, pentru a se putea descurca singura. Evident, locuintele alea sociale trebuie acordate -cu prioritate- acestor cazuri. Trebuie sa se adune cei care lucreaza in domeniu (protectia copilului, centre de asistenta sociala, avocati, politisti etc.) si sa propuna un set de masuri (legislative si economice) care sa urmareasca problema pe tot parcursul ei. Poate ca domnul Prefect, avocat de meserie, va avea aceasta initiativa si va forma grupul de lucru necesar. Si poate ca acest grup de lucru se va gandi si la preventie, nu doar la pedepse si masuri post factum. Si poate ca se va stopa si posibilitatea fraudarii sistemului. (Batai regizate, situatii truncate pentru obtinerea locuintei, dupa care urmeaza impacari etc...) Felicitari pentru ideea de articol... mai ales ca dupa legea gonirii agresorului de la domiciliu, a aparut un hiatus in practica in domeniu... Trebui sa se ocupe cineva de corectarea legilor proaste...