Cine le aduce "Speranţa" tinerilor cu nevoi speciale de la Cumpăna

Cine le aduce "Speranța" tinerilor cu nevoi speciale de la Cumpăna

În urmă cu aproximativ opt ani, când s-au ridicat Locuințele Protejate (LP) din Cumpăna, destinate tinerilor cu nevoi speciale, Aiten, o tânără beneficiară, a încercat să pună bazele unui ansamblu folcloric.Între timp, aici au apărut tineri care pictau, cântau, dansau sau făceau mâncare. De aici a pornit și ideea înființării ansamblului folcloric „Speranța“, pentru că fiecare dintre acești tineri are o poveste cu multe lacrimi, fiecare a trecut prin momente grele, dar speranța a rămas de fiecare dată în ochii lor, a declarat Camelica Oprea, șeful LP Cumpăna.La doar o lună de la înființarea ansamblului „Speranța“, tinerii au câștigat deja cea de-a V-a ediție a Cupei Toamnei, iar marea surpriză s-a produs un an mai târziu, când au câștigat Trofeul „Dobroge, mândră grădină“, la secțiunea interpretare vocală pentru tineri cu dizabilități, desfășurat în perioada 25-30 august 2015.Camelica Oprea o descrie pe tânăra Aiten ca fiind de mare încredere. Mai mult decât atât, ea se ocupă cu partea administrativă a locuințelor în care stau fetele și organizează toate activitățile unei zile obișnuite.Aiten are 32 de ani și s-a născut în satul Făurei, comuna Băneasa, județul Constanța. Nu știe absolut nimic despre părinții ei naturali. A trecut prin toate centrele de plasament, iar în 2010, a ajuns la LP Cumpăna, unde - spune ea - și-a găsit adevărata familie.„Aici ne ajutăm unii pe alții. Doamnele au grijă de noi, dar și noi avem grijă de ele“, a spus fata.Pe lângă deficiențele de ordin psihic, Aiten are și o problemă la un picior, care îi face mersul greoi. Cu toate acestea, ea este plină de viață și foarte glumeață.În prezent, în cadrul Locuințelor Protejate de la Cumpăna, 26 de tineri cu nevoi speciale (afecțiuni psihice asociate cu probleme fizice) învață ce înseamnă o familie și sunt pregătiți pentru a înfrunta singuri viața. În funcție de capacitățile pe care le au, tinerii de aici merg și la cursuri de calificare în diferite specializări, cum ar fi florar, decorator sau chiar în domeniul IT, nivel de pregătire mediu, iar câțiva dintre ei muncesc în oraș.