Cine îşi bate joc de spaţiile verzi din Constanţa? Copacii şi casetele cu flori de pe Tomis, mutilate

2

Orasul lui Dorel

Ce naiba va mirati ca totul este facut aiurea si dupa ureche?In administratia publica C-ta lucreaza numai fratii si surorile lui Dorel.Toti imbecilii si impotentii mintali, care au obtinut o diploma pe spaga , s-au inscris prin partide si au ajuns sa lucreze in administratia locala.Constanta in loc sa ia exemplul Clujului sau al Timisoarei, a ajuns sa concureze cu cele mai sarace si urate orase ale Romaniei.Am ajuns un al doilea Caracal( daca acolo s-a rasturnat caruta, la noi s-a rasturnat camionul). Fagadau &Co(toate partidele politice), au "teleornanizat " orasul : saracie,fara investitori si investitii, plin de vagabonzi , cersetori si functionari corupti.Un oras slutit din toate punctele de vedere. Retardatul mintal din fruntea urbei refuza in mod constant sa implementeze planul de monitorizare cu camere de supraveghere, de frica sa nu-i rămână handicapații mintal din Politia Locala fara obiectul muncii:spaga zilnica. Durerea cea mare in acest oras este ca nimeni nu i-a cerut socoteala acestui cretin.Toti : liberali,pmp-isti,etc, s-au lasat manjiti de catre acest personaj.A aplicat modelul Mazare,i-a cumparat pe toti. Doamna Andreea , a venit la dvs, la redactie, vreun liberal sa critice aceste aberatii ale administratiei Fagadau sau sa vina cu un alt plan mai bun?Nu, si nici nu o sa vina.Domn Chitac& Co, stiu lectia de la Nea Hasotti,ciocul mic si spaga in buzunar. Injuraturi de ochii prostimii doar in campanie electorala ,in rest afaceri cu banii statului( ai prostilor care platesc taxe si impozite). PS.O companie gen Teldrum, si o Madam Bombonica ne mai lipseste ca sa aratam precum Alexandria lui Dragnea.Nu-i asa Decebal?