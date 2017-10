Cine îi obligă pe constănţeni să-şi monteze repartitoare de costuri

1

Repartitoare

Daca ai in jurul tau vecini care tin inchise caloriferele saumapartamente goale simcu geamuri deschise pentru aerisire,atunci platesti enorm de mult la caldura.Chiar in manualul de utilizare al repartitoarelor scrie ca transferul demcaldura e de 40%. Daca tii caloriferele inchise tot ai 18 grade,fiind la bloc si beneficiind de caldura de la altii. Daca apartamentul respectiv l-ai transfera iprin absurd in strada atunci nu ai avea mai mult de 5 grade.Cam asa se fura caldura de la vecini.Am constatat ca fiecare grad in plus in casa inseamna 200 lei la intretinere in plus.De aceea pentru un confort minim trebuie sa platim foarte mult cu repartitoare.