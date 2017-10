Cine face şi ce tot desface, ziua-ntreagă, la podul nou de la Agigea

Cine face și ce tot desface, ziua-ntreagă, la podul nou de la Agigea

A trecut aproape un an de când podul nou de la Agigea era inaugurat cu fast. De atunci și până astăzi, nicio mașină civilănu a trecut podul. Festivitatea, cu invitați de soi de la București, politicieni și șampanie, este cu atât mai ridicolă cu cât, în prezent, toate datele sunt ținute la secret, întâlnirile și vizitele la fața locului sunt extrem de discrete, iar publicului i se spune că se fac verificări și se lucrează.Am vizitat și noi șantierul, zilele trecute, și am găsit un singur utilaj care… stătea. Muncitorii stăteau și ei, dar, la vederea fotoreporterului, și-au găsit de lucru. Peisajul părea însă desprins dintr-o scenetă cu Dorel, căci, de sus, de pe pod, se încerca fasonarea malului. Muncitorii aruncau pământ și apoi îl nivelau cum se pricepeau. Vine, firesc, întrebarea, de ce nu se lucra de jos, de la picio-rul podului, așa cum ar fi fost mai simplu?Răspunsul ni l-a oferit unul dintre vecinii podului, Ilie Bundache, expropriat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, de o parte din terenurile din zonă. De fapt, conducerea APC nu a luat în calcul și amenajarea unor drumuri de servitute, care să poată fi utilizate pentru întreținerea periodică a podului și a malurilor acestuia.„Au intrat cu bocancii în proprietățile noastre, și-au pus utilajele, materialele pe ele și le-au folosit cu luni de zile înainte de a demara măcar exproprierile, așa cum ar fi fost normal. Au intrat cu camioanele și betonierele, și-au făcut drumuri pe unde le-a venit mai aproape, fără să țină cont de limita proprietății. De nenumărate ori am găsit stâlpii puși de mine distruși și proprietatea încălcată. S-au folosit de terenurile noastre după bunul plac, le-au lăsat apoi pline de moloz, dar nu s-au gândit să-și facă drumuri de servitute. Pe terenurile noastre nu mai intră pentru că sunt procese în derulare și acum lucrează de sus. Am făcut plângeri pentru încălcarea proprietății și exproprieri ilegale și vor răspunde pentru ilegalitățile pe care le-au făcut”, a declarat Ilie Bundache, pentru „Cuget Liber”.Fără drumuri de servituteDespre cum au fost făcute exproprierile se va pronunța instanța, însă este interesant cum un proiect de o asemenea amploare, realizat cu fonduri europene, să nu aibă spații de întreținere și muncitorii să fie nevoiți să taie balustradele proaspăt puse pentru a amenaja și întreține malurile.Mai mult decât atât, întârzierea dării în folosință și lipsa de transparență în ce privește situația podului ne fac să credem că sunt și alte nereguli în construcția sa. Există zvonuri care vorbesc că ar fi probleme la structura podului, cum că unul din picioare ar avea un defect. De asemenea, sunt persoane oficiale care spun că mai multe porțiuni metalice s-ar fi deplasat la cutremurul de mică intensitate din 22 noiembrie anul trecut.Se așteaptă aparate din GermaniaRecent, directorul CN APMC, Nicolae Ionescu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, în prezent, constructorul podului rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, SC Apolodor Com Impex SRL, așteaptă să primească din Germania aparatele de reazem definitive ale podului rutier, care au rolul de a prelua sarcinile suplimentare provenite din seism. După primirea aparatelor, acestea vor fi montate și vor înlocui actualele aparate de reazem. Abia apoi se va face recepția lucrărilor.Practic, la această oră, nu se poate estima când va putea fi dat în folosință podul, însă va trebui să fie pregătit până la data la care podul vechi de la Agigea va fi închis pentru reparații.Reprezentanții CNADNR spun că vechiul pod rămâne, deocamdată, deschis circulației, fără restricții de tonaj, însă va fi supus mai multor teste de rezistență și vor fi reluate lucrările de punere în siguranță.