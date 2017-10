Cine face curăţenie pe plaja din Eforie Sud

Cine face curățenie pe plaja din Eforie Sud

Un grup de tineri români și străini se angajează să facă curățenie, în acest week-end, pe plaja dintre Eforie Nord și Eforie Sud. Este vorba despre o acțiune de ecologizare organizată de Asociația de Tineri din Ardeal, în cadrul schimbului de tineri „Seaside - Save Save the Earth, Act and Stop Individuals from Damaging Environment!” ce are loc la Eforie Sud în perioada 16 și 21 septembrie 2014. La proiect participă 30 de tineri din cinci țări din estul și din vestul Europei: România, Grecia, Spania, Italia și Ungaria. Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus plus al Comisiei Europene. Locația proiectului este Centrul de Agrement pentru Tineret „New Paradise”.Tema principală a proiectului este protejarea mediului în zonele turistice. Din acest motiv prin prezenta acțiune dorim să contribuim în mod activ la reducerea gradului de poluare a mediului și la atragerea atenției publicului asupra importanței abordării unui comportament mai ecologic.„Cei interesați să participe la acțiune sunt rugați să se prezinte la ora 9,30, pe plaja Azur din Eforie Sud, lângă centrul de agrement. La finalul sezonului este indispensabilă o astfel de acțiune, deoarece plaja este plină de deșeurile aruncate de turiști. Așteptăm persoanele care doresc să facă un lucru benefic în favoarea mediului, să participe la această acțiune”, a explicat Nagy Geza Attila, președintele Asociației de Tineri din Ardeal.