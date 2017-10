Cine este răspunzător pentru haosul din Compozitorilor?

6

Bobescu

Eu nu m-as grabi s-o acuz pe arhitecta sefa Luiza Tănase de toate relele pricinuite acestui oras, atit timp cit dumneai nu a fost decit a N-a roata la caruta, intr-o institutie capusata de Mazare si acolitii lui. Vinovati ne putem considera inclusiuv noi, cetatenii orasului, ptr ca am permis ca acel golan sa fie primar timp de 15 ani! Mai mult, urmasul la Primarie este fosta sluga a lui Mazare, care se dovedeste a fi un remarcabil discipol ce a ajuns la "maturitate". De ce sa o acuzam pe Luiza Tănase, cind acest "domn" Fagadau a avut (si poate mai are) afaceri in cartierul Compozitorilor? Blocul cu numarul 102 i-a apartinut pina cind a "picat" seful dumnealui. Apoi, ptr a putea intra "curat" in campania electorala, l-a predat unui "neica nimeni" care, de peste 2 ani a facut (si inca mai face) "ce-a vrut muschii lui". Initial proiectul a fost ptr un bloc cu 4 nivele, constructia a stagnat pina cind Fagadau a fost uns primar, apoi, dintr-o data, s-a obtinut aprobare ptr 5 nivele!? Iar acest fapt nu inseamna nimic pe linga multe alte matrapazlicuri facute de Fagadau si "prietenii" sai. Daca cineva chiar ar vrea sa investigheze, ar afla multe lucruri interesante. Deci, stimata d-na Perhaita, care este vina d-nei arhitecte sefe in situatia prezentata de mine? Tot ce am vrut a fost sa demonstrez ca raul adevarat trebuie cautat intotdeauna la cei care au piinea si cutitul in mina, nu la un angajat oarecare (celebrul acar Paun). In rest, asa prosti (cum ne considera unii comentatori) sau destepti noi, locuitorii cartierului Compozitorilor, sa ne rugam la Dumnezeu ptr un bine iluzoriu in anii ce vor veni...