CINE ESTE OMUL-MINUNE. Este bugetar şi are 14 job-uri

Serviciile trebuiesc desfiintate

Ce mai putem comenta? Se pare ca inca tara e condusa de securisti si de oamenii din servicii ?!? Ponta era anchetat de DNA ca se pontase cu 25 ore de munca pe zi la firma de avocatura. Asta respecta Codul Muncii? DNA, pe astfel de indivizi nu te bagi? Dragi ziaristi, trebuia sa ne prezentati cu amanunte istoria familiei lui: numele parintilor, gradul pe care l-au avut, numarul stelelor, rudele pe care le are, etc. Asa se putea observa cum poate evolua in timp un copil student la gaze si cum evolueaza alti copii olimpici internationali, care nu ajung nici la Vama, nici la BNR, nici la Oltchim, nici la Oil terminal. Probabil ca acum acesti indivizi isi spun massoni, caci nu ajungea el pe la fratele sef masson de la BNr dk nu erau frati ai Marelui Arhitect. Astia au facut praf tara, au distrus tot ce se putea. Dar noi inca asteptam judecata acestora. De ce pt Ceasca s-a putut aplica o asemenea judecata si un asemenea verdict si pt astia nu ?????