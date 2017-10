Cine este de vină pentru calculele aberante la încălzirea cu repartitoare

4

iar maninca merda asta?

Blocurile vechi s-au anvelopat! Nu mai pierd caldura. Povestea cu caldura egala nu a existat niciodata. Apartamentele cu caloriferele inchise, au tevile comune de tranzit, care ofera caldura. Taxata destul de dur. (90 lei/luna). De ce le taxati, daca nu ofera caldura? daca ofera, de ce afirmati ca cei care blocheaza caloriferele, sunt -practic- debransati? Inseamna ca mintiti sau ne furati. Cand caldura trece prin pereti, blocul se prabusestte. Nu mai are rezistenta fizica necesara. Sunt blocuri care nu au vecini pe palier. Eventual unul singur. Si ala tot cu apartamentul neincalzit. Ce se fura? Sunteti niste martafoi jalnici, care nu mai stiti ce sa mintiti pentru a determina politicul sa intre in piata monopolista pe care o detineti si sa va mareasca felia de cascaval pe care vreti s-o furati. Nu sunteti in stare, dati-va demisia si privatizati! Sau debransati pe cei care isi blocheaza caloriferele! Oficial. Ne-am saturat de minciunile si hotiile voastre! Ati ras destul voi! E timpul sa radem si noi. Invatati pe prostii care tin caloriferele deschise non stop, cum sa le utilizeze. Si nu vor mai apare probleme. De altfel, robinetul care sa opreasca caldura exista si inainte de repartiitoare. Dar nu functiona si nimeni nu era nebun sa-l inchida. Pentru ca nu se simtea la buzunar. Abia acum se simte. Deci......................