Cine doreşte moartea mărcii BRĂDET? Autorităţile recunosc că au greşit din nou. Patronul Brădet este disperat

Cine dorește moartea mărcii BRĂDET? Autoritățile recunosc că au greșit din nou. Patronul Brădet este disperat

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cine dorește moartea mărcii BRĂDET? Aceasta este întrebarea pe care și-o pune toată lumea după ce brandul românesc de lactate a fost implicat într-un nou scandal cu E-coli fără a avea vreo vină. După gafa românească, a urmat și rândul italienilor să-și ceară scuze și să admită că au greșit. Nu brânza Brădet a stat la baza îmbolnăvirii copilului din Florența. Sunt curios cine plătește prejudiciile de imagine aduse firmei Brădet. Mii de români îl încurajează pe patron să dea în judecată atât statul român cât și statul italian pentru că au făcut praf un producător român doar pentru că aveau unele "suspiciuni".Mai jos găsiți strigătul de disperare al patronului Brădet, Marius Badea:"Oameni buni, imi este greu sa va cer sa intelegeti, eu insumi nu inteleg, nu-mi gasesc cuvintele sa mai explic, dupa acea alerta din Italia la fel ca si in Romania se revine si se spune ca a fost o greseala ca nu se poate asocia numele Bradet si Italia retrage alerta. CINE mai crede si ce? Astazi 21.03.16 nu am un document care sa certifice existenta unei alerte din Italia. Va rog, va rog pe toti de la omul de rand pana la cea mai inalta autoritate a statului sa ma ajutati in aflarea ADEVARULUI. In acest joc murdar nu a fost terfelit doar Bradet acum sunt distruse toate produsele Romanesti. Mare, mare pacat!"