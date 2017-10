Cine beneficiază ilegal de ajutoarele sociale

1

da, problema este ridicola

mai toate familiile au 1000 de dolari sau euroi in banca, pentru o boala grava sau o inmormintare; daca nu declari suma, risti sa dai toti banii primiti de la stat, inapoi. Daca o declare, esti decazut din dreptul de a fi asistat financiar. Sau ti se da un ajutor mai mic decat cei care nu au sau nu declara suma respectiva. (Vezi ajutoarele pentru caldura.) Limita trebuie schimbata. Cei care au minim 5000 lei in banca, nu 3000 ca acum, sa nu mai primeasca ajutoare. Dar se ridica o problema: cum se mai garanteaza secretul operatiunilor bancare, daca orice fleoarta de functioanra publica poate sa verifice contul tau din banca? De unde stie la care banca ai banii? Sau asa e in democratia originala? Cetatenii simpli sau saraci sa poata fi supravegheati de autoritati, patronii, firmele mari si politicienii sa fie protejati de secretul bancar? "Buna lege, rea tocmeala/hat-o'n cur de randuiala"!