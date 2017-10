Cine beneficiază de subvenţiile la căldură, în acest an. Vezi aici dacă te încadrezi

Cine beneficiază de subvențiile la căldură, în acest an. Vezi aici dacă te încadrezi

Anul acesta, beneficiază de subvenții la căldură familiile cu venituri sub 786 lei de persoană și persoanele singure cu venituri sub 1.082 lei. Ca urmare, constănțenii care se încadrează în aceste condiții, trebuie să prezinte la asociațiile de proprietari, până la data de 10 noiembrie, un dosar cu mai multe acte. Astfel, dosarul va cuprinde pentru fiecare dintre membrii familiei copie după buletinul de identitate, care este obligatoriu pentru toate persoanele menționate în formularul de cerere.De asemenea, locatarii sunt obligați să aibă înscrisă adresa la care solicită ajutorul pentru încălzire, copiii după certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, dar și adeverințe eliberate de angajator cu venitul net pentru luna octombrie și copie după cupoanele de pensie.Administratorii de blocuri spun că singurele venituri care nu se iau în calcul sunt alocația de stat, ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studio, sociale și sprijinul financiar „Bani de liceu”. Declararea incorectă a componenței familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum și a bunurilor deținute, se sancționează cu amendă între 200 și 1.000 lei.Nu vor beneficia de subvenții, persoanele care dețin autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, mai mult de un autovehicul, clădiri sau spații locative, altele decât locuințele de domiciliu, terenuri, depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.