Cine amendează poluarea fonică din Constanţa?

2

legile din Romania!

numai noi, romanii, putem sa scoatem legi care sa ne faca traiul mai greu in loc sa ni-l usureze! in zona caraiman este un zgomot infernal in fiecare noapte, din cauza tirurilor care intra pe la poarta 5. in plus alarma de la banca raiffaisen porneste din doua in doua nopti, si tiuie cate juma de ora. eh, dormi daca poti! uite asa ne distrugem nervii, dar cred ca asta se si vrea...