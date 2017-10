Cine a pus pe chituci RATC Constanţa

6

o gasca de hoti

s-a distrus un transport ecologic si a fost inlocuit cu autobuze poluane .cind s-a distrus transportul electric din Constanta acelasi director coiciu ne explica ca aceste autobuze vor fi mai rentabile decit transportul electric,vax,au vindut toate componentele sine tramvai ,cabluri de cupru,transformatoare si am cumparat cu bani. grei niste autobuze urite si poluante.In orice oras Primaria raspunde de transportul in comun.Eu ma intreb citi veterani or mai fi in acest oras -oare nu este o gogorita pentru a ascunde incompetenta .Oare acest coiciu trebuie sa stea pe viata director cind cineva sta prea mult pe o functie isi formeaza o gasca pusa pe jaf si distrugere .In orice oras mare liniile de autobuze leaga extremitatile orasului ,numai la noi au capatul de linie in centru sau la gara sa platesti de 2 ori biletul.Din respect pentru calatori daca traficul este redus dupa ora 20 puteau sa lase autobuzele sa circule pina la ora 23 din 30 in 30 minute.