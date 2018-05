Cine a pus mâna pe plajele de pe litoral? Hotelierii se plâng degeaba, autoritățile încurajează specula cu bucăți de nisip

De ani de zile, hotelierii se plâng că sunt nevoiți să-și trimită turiștii pe plaje unde plătesc pentru șezlonguri, că nu pot să ofere servicii complete și că sunt dezavantajați la licitații pentru că nu oferă prețul cel mai mare.De ani de zile, autoritățile locale și centrale îi ascultă, le promit verzi și uscate, că schimbă legea, că le dau plaje, dar nici până în ziua de azi nu au luat măsuri concrete care să ajute turismul, ci doar au încurajat specula cu bucăți de nisip. Hoteluri de renume de pe litoral, cu multe stele, nu vor avea încă mulți ani de zile de-acum încolo plaje pe care turistul care plătește un pachet complet de cazare să poată să stea întins la soare, fără să mai fie taxat și pentru șezlong sau să nu fie lăsat să-și întindă prosopul.Organizația Patronală Constanța - Mamaia solicită, încă o dată, modificarea legislației astfel încât prioritate la repartizarea plajelor să aibă marile hoteluri și să nu mai primeze condiția esențială - prețul cel mai mare licitat.„Noi am tot spus și o să mai spunem. Unu: licitațiile trebuie organizate din martie - aprilie, nu acum, în plin sezon estival. Doi: cerem oficial ca normele și caietele de sarcini vechi să fie schimbate, căci nu sunt în regulă. E anormal ca o firmă să câștige mai mult de jumătate din plajele de pe litoral. Față de caietul de sarcini din anii trecuți, anul acesta, la licitații, s-a mers pe condiția de preț și nu de punctaj. Practic, oricine vine cu un preț mai mare, câștigă. Nu s-a ținut cont de un hotel care oferă plaja gratuit. Hotelierii nu au profit la plajă. Și, din păcate, cum stau lucrurile acum, încă zece ani, 80% din hotelieri nu vor avea plaje. Nu-și permit”, a declarat prim-vicepreședintele Organizației Patronale Constanța - Mamaia, Nicolae Bucovală.„Trebuie să licităm cu altă persoană, care vinde lapte!“La rândul său, Mohamad Murad, patronul Phoenicia Hotels și președintele Organizației Patronale Constanța - Mamaia spune că va opri investițiile de la Olimp, dacă nu va putea să închirieze plaja din fața celor trei hoteluri Belvedere, Amfiteatru și Panoramic.„Vi se pare normal ca o firmă să aibă zece plaje? Și pot să particip la 30 de licitații. Eu dacă eram bulgar aș fi venit în România, câștigam toate plajele și le închiriam apoi. Legal acest lucru este posibil. Noi am investit milioane de euro la Olimp, acum renovăm. Trebuie să licităm cu altă persoană, care vinde lapte sau cine știe ce altceva și care poate își permite să dea un preț mai mare. Vă spun de acum: nu voi da milioane de lei, 100.000 de euro, sau cât va fi, să iau plajă acolo. Dacă nu o voi lua, voi fi nevoit să blochez investițiile. Mă opresc și vând. Nu e normal. Să iei un hotel și vine altul să îți ia plaja din față, să facă orice altă activitate. Păi în alte țări îți dă gratis utilități, numai să vii să investești”, spune Murad.„Asocierea pentru licitație este ilegală!“„Atâta timp cât noi permitem asocierea, unul care vinde cai verzi pe pereți, nu are nicio treabă cu turismul, se asociază cu un hotelaș cu câteva camere, îi dă și aceluia bani, este vina noastră a agenților economici care fac asta și ar trebui să ne ducă capul că facem rău și că ne facem rău unii altora, câștigă licitația. Nu mai trebuie permisă asocierea. Punct. Asocierea este, în primul rând, o chestie ilicită. Cum permiți tu, ca stat, să te asociezi ca să poți să faci un aranjament pe licitații. Căci asta fac: niște aranjamente. Domnule, eu nu am hotel, nu am nimic, mă asociez ca să câștig plaja. Păi nu de aceea au fost făcute legea și caietul de sarcini. Acelea au fost făcute să zică așa: dacă ai capacitate de primire turistică și, știind că dai gratuit plaja clienților și vrei să faci servicii de calitate, ai punctaj mai mare, prioritar, chiar decât unul care vine și flutură mulți bani. Că acela de aceea flutură mulți bani că după aceea și-i scoate, pe spinarea cui, a clientului, a turistului care-i foarte fericit să mai vină în România, de aceea zice apoi că se duce în Bulgaria. Nu, trebuie să câștige cei care au interes”, este de părere și Anca Pavel Nedea, reprezentant al Organizației Patronale Constanța – Mamaia.