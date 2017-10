CINCI METODE de fraudare a angajărilor în sistemul bugetar. Mărturia unui tânăr, angajat de Ponta şi dat afară de Grindeanu

CINCI METODE de fraudare a angajărilor în sistemul bugetar. Mărturia unui tânăr, angajat de Ponta și dat afară de Grindeanu

Ştire online publicată Joi, 02 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cristian Botan, un tânăr de 30 de ani, a lansat în 2012 un site de recrutare pentru posturile din sistemul bugetar, PublicJob.ro. La vremea respectivă, acesta a trimis o scrisoare deschisă la Guvern, avându-l ca destinatar pe premierul Victor Ponta, în care își oferea serviciile. Scrisoarea lui Botan nu a rămas fără ecou, iar premierul a decis să îl coopteze în echipa guvernamentală. Și-a continuat activitatea în Guvernul Cioloș, dar a fost „evacuat“ de Guvernul Grindeanu.Acesta a mărturisit pe Facebook, cum a fost înștiințat de reprezentanții Guvernului Grindeanu că nu mai este nevoie de serviciile sale.„Mi s-a transmis off the record că, în ciuda eforturilor depuse, problema nu se va rezolva din pricina faptului că în timpul guvernului anterior am colaborat cu tehnocrații și că sunt de fapt omul lui Cioloș. Am lăsat la Guvern un proiect pentru noul site al posturilor vacante din sectorul public, cel actual fiind deja perimat. Noul proiect include facilitatea înscrierii online la concursuri, un sistem de alertă instantă prin e-mail pe criteriile stabilite de utilizator, filtrarea anunțurilor în funcție de studii/vechime/abilități lingvistice/ competențe IT, publicarea salariului pentru fiecare post scos la concurs, publicarea fișei postului ș.a. Sunt lucruri perfect normale pentru epoca digitală în care ne aflăm, însă cumva științifico-fantastice pentru noi și administrația noastră. Accesul meu la proiectul noului site a fost restricționat între timp și acesta a fost ascuns de publicul larg.Cât privește site-ul actual, posturi.gov.ro., veți remarca că Guvernul actual a șters de pe prima pagină mențiunea că el reprezintă continuarea portalului PublicJob.ro, precum și numele meu, adăugând în schimb textul „© Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate”."Cu ceva timp în urmă i-am transmis premierului Sorin Grindeanu o scrisoare în care am sintetizat unde suntem cu posturi.gov.ro și ce avem de făcut mai departe. N-am primit niciun răspuns, însă uneori absența unui răspuns constituie un răspuns în sine. Am petrecut 4 ani la Guvern, timp în care a trebuit să înțeleg că schimbarea cu adevărat substanțială nu se produce doar modificând legi sau reguli, ci educând mentalități. Despre acești ani mă angajez să vă povestesc cu altă ocazie. Mă voi rezuma acum în a mulțumi premierului Victor Ponta și echipei sale pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și lucrurile faine pe care le-am construit împreună. Mi-au oferit un cec în alb în 2012, iar pentru acest lucru le sunt recunoscător. Știu că nu se practică neapărat la noi, însă voi mulțumi și premierului Dacian Cioloș și echipei pentru un an în care, fără a colabora direct, m-am bucurat de libertatea de-a lucra la proiectele mele în ciuda faptului că eram omul lui Ponta.Plec din Palatul Victoria mâhnit de faptul că n-am realizat tot ce mi-aș fi dorit, însă împăcat că am reușit tot ce-a depins numai de mine. Rămân în continuare un avocat pentru transparență, integritate și combaterea nepotismului din administrație”, a scris pe Facebook Cristian Botan.Cristian Botan mai spune că portalul pe care l-a dezvoltat, a fost cel mai accesat din România, cu peste 2,3 milioane de vizitatori unici, dar că site-ul nu a putut rezolva și marea problemă din sectorul public, de eliminare a angajărilor pe pile."În ultimii 5 ani am urmărit îndeaproape concursurile de angajare în administrație. Pentru încurajarea transparenței și combaterea situațiilor frecvente de favoritism și nepotism, în 2012 am creat platforma PublicJob.ro, adoptată ulterior de Guvern drept posturi.gov.ro, unde sunt centralizate aproape toate angajările și promovările din sectorul public. Contrar tradiției, fără a costa câteva milioane de Euro, portalul posturi.gov.ro a devenit cel mai accesat site guvernamental, cu mai bine de 2,3 milioane de vizitatori unici și 68 milioane de vizualizări ale anunțurilor. A fost recunoscut drept exemplu de bună practică în cadrul Conferinței Internaționale Anti-Corupție din Brazilia (2012), la Summitul Open Government Partnership de la Londra (2013), iar ca urmare a creării acestuia am avut onoarea de-a fi inclus în topul New Europe 100 al celor mai importanți inovatori din Europa Centrală și de Est, realizat în parteneriat de Res Publica, Google, Financial Times ș.a. (2014).În ciuda acestor succese, site-ul nu poate rezolva problema fundamentală cu care ne confruntăm în sectorul public, respectiv angajarea oamenilor, nu pe baza lucrurilor pe care le cunosc, ci pe baza a cine îi cunoaște și îi recomandă. Mai jos sunt doar câteva dintre modalitățile prin care se facilitează fraudarea concursurilor de angajare în instituțiile publice:Timpul alocat pentru înscrieri – se stabilește un interval cât mai scurt pentru depunerea dosarelor, astfel încât concurența să fie cât mai redusă. Acest interval este uneori de numai 5 zile, incluzând sfârșitul de săptămână. Rămân astfel 3 zile în care candidații de bună-credință trebuie să vadă anunțul, să-și adune documentele necesare dosarului și să se deplaseze fizic la instituție pentru a-l depune. Ca regulă de lucru, e mult mai simplu să fraudezi un concurs cu 3 candidați, decât unul cu 39.Studiile necesare – se aleg domenii de studiu care n-au nimic de-a face cu activitatea funcției pentru care se organizează concursul.Documentele necesare pentru dosar – se solicită adeverințe, certificate, atestate sau diplome a căror obținere depășește calendarul stabilit pentru depunerea dosarelor. În absența acestor documente, dosarul este respins, iar ca o „pură coincidență” este destul de probabil ca unul dintre contracandidați să aibă deja toate aceste documente pregătite.Subiectele pentru proba scrisă – se stabilește o bibliografie cât mai complexă, menită a descuraja candidații de bună-credință. Dacă totuși te încăpățânezi să încerci, atunci ia în calcul faptul că este destul de posibil ca unul dintre contracandidații tăi să aibă deja cele câteva subiecte de concurs posibile, adică va învăța cam o pagină pe zi, iar acest lucru îi va fi mai mult decât suficient pentru a obține punctaj maxim la proba scrisă.Interviul – se departajează candidații chiar și la doar câteva puncte, suficiente însă pentru ca postul să meargă în direcția prestabilită. O situație interesantă este aceea în care unul dintre candidați lucrează deja în instituție sub o formă contractuală (detașat, angajat temporar ș.a.) și se prezintă pentru a fi intervievat independent de oameni care-i sunt deja colegi de câteva luni sau uneori chiar de câțiva ani. Contestația față de rezultatul interviului este inutilă, dat fiind că nu poți compara prestația ta față de cea a contracandidatului care a obținut postul.Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile simple prin care angajările în sectorul public sunt fraudate. Dacă astăzi ne este dat să remarcăm starea precară a sistemului nostru de sănătate, absența autostrăzilor, condițiile deficitare din învățământ, calitatea scăzută a serviciilor prestate de instituțiile noastre publice, dacă nu există jurnal de știri în care să nu fie prezentat cel puțin un caz de corupție, atunci toate acestea sunt în fapt consecințele principiilor greșite pe baza cărora se obțin posturile la stat. Avem nevoie de o reformă substanțială a administrației, cu accent pe transparență, evaluarea performanței și implementarea noilor tehnologii. În absența unei astfel de reforme, România va rămâne în continuare – așa cum spunea cineva – «țara mătușilor, țara soacrelor, țara nepoților, țara cumnaților", scrie Cristian Botan pe pagina sa Facebook.