Cinci frați au scăpat de o viaţă de mizerie și abuzuri. Mama alcoolică i-a lăsat în grija statului

Cinci frați au scăpat de o viață de mizerie și abuzuri. Mama alcoolică i-a lăsat în grija statului

La ora actuală, peste 530 de copii se află în centrele de plasament ce aparțin de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC). Fiecare dintre aceste suflete nevinovate are în spate o poveste emoționantă: unii au fost abuzați de familie, neglijați, umiliți sau, pur și simplu, părinții nu au avut ce să le mai ofere și au lăsat această responsabilitateîn grija statului.Una dintre aceste povești emoționante este cea a celor cinci frați din comuna Limanu, județul Constanța, care au ajuns în atenția DGASPC Constanța în urmă cu aproximativ doi ani.La acel moment, Primăria a informat Direcția despre situația familiei, iar când asistenții sociali au ajuns la domiciliul celor cinci copii cu vârste cuprinse între doi și 14 ani, nu le-a venit să creadă în ce condiții trăiau. Casa, formată dintr-un hol și două camere, era într-o stare jalnică. Aproape că nu aveai loc unde să pui piciorul din cauza mizeriei: haine murdare aruncate peste tot, gunoaie și resturi de alimente pe jos, mirosuri greu de suportat. Mai grav, copiii erau foarte murdari, desculți, cu hainele rupte și pătate, tunși aproape zero pentru că avuseseră păduchi, rahitici și înfometați.Așa cum era de așteptat, nu mergeau la școală sau grădiniță și erau foarte bolnavi. Având în vedere situația, era evident că toți acești copii se aflau în pericol din multe puncte de vedere, așa că a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgență. Cei mai micuți dintre ei, doi la număr, au fost dați în grija unui asistent maternal, iar ceilalți trei au ajuns la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență din cadrul DGASPC Constanța.Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă, din declarațiile vecinilor, dar și ale copiilor, mama, în vârstă de 44 de ani, era aproape tot timpul beată și îi bătea foarte des. Gabriel, unul dintre copii, acum în vârstă de nouă ani, avea tulburări de comportament, motiv pentru care mama și tata îl băteau cu bățul și biciul. La rândul ei, sora lui, Sorina, de 11 ani, avea momente de agresivitate, așa că pusă în fața faptului împlinit, Alexandra, în vârstă de 15 ani, a avut grijă de frățiorii ei încă de la zece ani.Mai mult decât atât, vrând nevrând, adolescenta s-a maturizat rapid, pentru că nu a avut încotro. Astfel, pentru că părinții nu au avut niciodată grijă de ei, ea a preluat această responsabilitate.„Acum, de când suntem la centru, mergem toți la școală și ne-am acomodat foarte bine aici. Îi mai ajut pe frații mei cu temele și vreau să învăț de la doamna Mariana, îngrijitoarea centrului, să cos. Mâncare știu deja să fac pentru că eu făceam pentru frați de când aveam zece ani. Prima dată am gătit ciorbă și s-a terminat imediat, pentru că le-a plăcut, apoi le-am făcut tocăniță“, povestește Alexandra.Copiii mai au încă cinci frați mai mari, toți majori, plecați în străinătate la muncă. Dintre toți, ei țin legătura foarte strâns cu Lavinia, sora lor cea mai mare. Ultima oară au văzut-o înainte de Paște, când a venit în vacanță în țară alături de viitorul ei soț și le-a făcut copiilor o bucurie imensă.„Ne-a adus-o pe mama la centru și am plecat toți în oraș, la plimbare. Aproape că nu am mai recunoscut-o, pentru că nu ne-a vizitat de când suntem aici. Am plâns toți. M-am uitat la ea și era altfel. Era schimbată. Mama pare mai bine acum“, a spus Alexandra.Pentru că a fost dată la școală târziu, deși are 15 ani, este abia în clasa a V-a, dar, cu toate acestea, tânăra spune că îi plac toate materiile, însă cele mai mari note le are la limba franceză.„Câțiva dintre copii merg la neurolog, la psihiatru și au tratamente pentru că suferă de anumite tulburări psihice. Toți au dificultăți de percepție și sunt subdezvoltați. Sperăm că se vor recupera. Noi facem tot posibilul să le asigurăm tot sprijinul, tot ce au nevoie, un mediu liniștit și o educație pentru a-și putea asigura un viitor“, a declarat Olga Abaianiți, șeful Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență. Șeful centrului spune că acum toți copiii merg la școală și încearcă din răsputeri să țină pasul cu colegii lor.