Cinci copii fără organe genitale, operaţi, la Constanţa, de specialişti din Germania şi Austria

Cinci copii fără organe genitale, operați, la Constanța, de specialiști din Germania și Austria

O echipă de medici din Austria și Germania operează, zilele acestea, în colaborare cu specialiștii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cinci micuți care au malformații uro-genitale grave. Alexandru Mirel Lingurar are 13 ani și a fost diagnosticat, încă de la venirea pe lume, cu o malformație uro-genitală, din cauza căreia organele care formează tractul urinar și genital nu i s-au dezvoltat. Născut în localitatea Zărnești, județul Brașov, într-o familie cu șase copii, crescuți de bunică, viața băiatului a fost un chin. „S-a născut fără organe genitale și îi era greu, nu putea să-și facă nevoile cum trebuie. Am mers pe la medici, dar ne-au tot tărăgănat, ne-au spus că nu au ce să-i facă și că îi crește organul genital în interior, în corp”, ne-a spus Ionela Bloj, sora băiețelului. Cazul copilului a ajuns însă în atenția organizației non-profit Hope for the Nations, iar băiețelul este primul dintre cei cinci copii cu malformații genito-urinare care sunt supuși, zilele acestea, unor intervenții chirurgicale de reconstrucție a aparatului genital, efec-tuate în Clinica de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. O intervenție chirurgicală costă peste 30.000 de euro Operațiile sunt efectuate de către o echipă formată din specialiști din Austria (dr. Mircea Ardelean, specialist de origine română care profesează în Salzburg), Germania (dr. Thomas Böemers, șeful Clinicii de Chirurgie Pediatrică din Koln) și Constanța. „Nu suntem la prima colaborare de acest gen, specialiștii din străinătate au mai operat la noi în spital, iar noi am fost la ei. Vom opera cinci micuți, cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, din Constanța, Brașov și Brăila. Ar fi trebuit să fie șase, dar unul dintre ei are o malformație cardiacă, nu poate fi operat. Costul unei astfel de intervenții se ridică la peste 30.000 de euro, dar cheltuielile sunt suportate de organizația Hope for the Nations, familiile nu plătesc nimic”, a arătat dr. Constantin Tica, șeful Clinicii de Chirurgie Pediatrică. Dr. Thomas Böemers ne-a declarat că un copil din 500.000 se naște cu astfel de malformații, care, dacă nu sunt tratate, îl împiedică să ducă o viață cât mai aproape de normal. Pentru reconstrucția aparatului genital, a vezicii urinare și a sfincterului, în unele cazuri, sunt necesare între șase și opt intervenții chirurgicale. Alexandru Mirel a fost supus, ieri dimineață, primei intervenții chirurgicale. Potrivit dr. Constantin Tica, operația a decurs bine, iar copilul urmează să fie ținut sub observație până pe 20 octombrie.