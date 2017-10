Chirurg acuzat de malpraxis

Părinții unui băiat de 14 ani o acuză de malpraxis pe dr. Mioara Georgescu, medic chirurg în cadrul Secției de Chirurgie Pediatrică din Spitalul Județean Constanța. Lidia și Gheorghe Dică, din comuna Lumina, spun că fiul lor, Adrian Iosif, a fost internat pe 18 iunie, după ce și-a rupt mâna, dată la care i s-a pus și mâna în ghips. „Și-a rupt mâna stângă în timp ce se juca. I-au pus mâna în ghips și l-au ținut până pe 21 iunie în spital, fără să-i dea măcar o pastilă pentru durere. I-au pus însă oasele la loc în mod greșit. Astăzi am venit la consultat la dr. Mioara Georgescu, i-a fost scos ghipsul dar copilul în continuare se plânge de durere, iar mâna este deformată și ruptă. Doctorița nu recunoaște acum nici măcar biletul de externare, spune că nu avea cum să-l semneze ea, deși apare semnătura și parafa ei, nici nu a vrut să ne arate radiografiile făcute și ne-a trimis acasă, așa, cu mâna ruptă. Ne-a spus că dacă vrem neapărat, putem să venim mâine să-i rupă mâna din nou și să o pună iar în ghips”, a arătat Lidia Dică, mama pacientului. Mai mult, părinții spun că au consultat în urmă cu câteva zile un alt medic, ce le-ar fi spus că micuțul ar fi trebuit să fie operat încă de la prima prezentare. Ei o acuză pe doctoriță de „in-competență în serviciu” și malpraxis și spun că se vor adresa, mai de-parte, medicilor de la Spitalul de Traumatologie de la Eforie Nord. „Nu suntem mulțumiți de evoluția stării de sănătate a copilului, deoarece intervenția a fost făcută în bătaie de joc”, au arătat părinții în reclamația depusă la conducerea spitalului. La rândul său, dr. Mioara Georgescu ne-a declarat că a respectat procedurile medicale care se impuneau. „În momentul prezentării i-a fost efectuată o reducere ortopedică și i-a fost imobilizată mâna prin atelă ghipsată. Se poate observa și pe radiografii cum arăta mâna la externare, că este în proces de vindecare”, a afirmat medicul. Mai mult, potrivit acesteia, deformarea mâinii este o etapă normală în procesul de vindecare și este de fapt osul provizoriu apărut în urma unei fracturi și va dispărea în aproximativ două luni, pe măsură ce se sudează osul. În aceste condiții, a subliniat medicul, era normal ca băiatul să fie externat având mâna ruptă. „În două - trei luni își va reveni. În prezent, din punct de vedere al mobilității și al formei antebrațului, evoluează normal, mai departe trebuie urmărită evoluția fracturii. Nu avea indicație de intervenție chirurgicală, nu aveam de ce să-l operăm. Am procedat corect. În plus, era vorba de o fractură iterativă, care se vindecă mai greu. Adică fractura a apărut în același loc unde brațul a mai fost rupt, în 2008. Și atunci tot eu l-am tratat, iar părinții au fost mulțumiți, dovadă că au revenit”, a afirmat medicul Mioara Georgescu. Cazul va fi analizat de repre-zentanții spitalului, ai Direcției de Sănătate Publică și ai Colegiului Medicilor, organisme către care au înaintat părinții reclamații.