Chimicalele de pe masa de Paşte

Cozonac cu fibră de cartof și soia și ouă cu coloranți cancerigeni

Chimicalele de pe masa de Paște

Asociația Pro Consumatori a analizat carnea de miel din hipermarketuri și ne recomandă să luăm numai miei cu o greutate a carcasei de peste 12 kilograme.„Mieii sub această greutate au un conținut ridicat de apă, ceea ce face ca prin operația de pregătire, fie că este vorba despre fierbere, prăjire sau frigere, să se diminueze cantitativ foarte mult”, explică președintele APC România, conf. univ. dr. Costel Stanciu.Acesta ne atrage atenția să verificăm prețurile înainte de a cumpăra, pentru că ultima găselniță a comercianților este afișarea prețului de carne de miel pentru 100 de grame de produs. Astfel, în unele din marile magazine, prețul la carnea de miel este de 2,78 de lei/100 de grame.În ce privește vopseaua de ouă, în cele 17 sortimente de vopsea de ouă analizate de experții APC, au fost identificați 32 de aditivi alimentari, de la riboflavină, fosfat, eritrozină, azorubină, oxid de fier, până la glicerină, polisorbat, glicină și acid sorbic.„Vopseaua de ouă conține diferiți coloranți, în funcție de culoarea pe care o oferă. Deși ei sunt numiți generic coloranți alimentari, totuși, prezintă toxicitate asupra organismului uman. Se fixează cu ușurință pe suprafața exterioară a cojii de ouă. Teoretic nu ar trebui să fie ingerați. Și totuși, ei ajung în stomac. Cum? Coloranții pot penetra ușor coaja oului fiert către interiorul acestuia. De cele mai multe ori, observăm acest fapt, deoarece suprafața albușului capătă o nuanță în tonul în care coaja oului este colorată. Mai mult, mâinile noastre preiau colorantul de pe coajă și îl aduc pe suprafața albușului. Astfel, împreună cu oul consumăm și colorantul!”, pre-cizează și dr. Mădălina Săndulescu.Potrivit acesteia, cu puțină imaginație și inventivitate, putem avea la îndemână o paletă largă de culori doar din surse naturale. Putem folosi frunze de ceapă roșie pentru culoarea roșu, spanac pentru a colora în verde, afine și frunze de varză roșie pentru culoarea albastru, morcovi pentru portocaliu etc.La cozonaci, însă, situația este de-a dreptul alarmantă. În 31 de sortimente de cozonaci analizați au fost găsiți 33 de aditivi alimentari, iar la nouă tipuri diferite de drob, au fost identificați 16 aditivi alimentari. Practic, rețetele au fost aproape complet înlocuite cu compoziții chimice, obținute în laborator.„În ultima perioadă, hipermarketurile au început să fabrice și să vândă sub brandul magazinului cozonaci cu aditivi. Însă interesul este pentru profit, imaginea firmei și numai pe urmă către satisfacția clientului. Iar cantitățile de aditivi sunt plasate în zona limitărilor și interdicțiilor, astfel încât să nu intre în conflict cu organismele de control. Sfatul nostru: Paștele este o singură dată în fiecare an, nu se merită să cumpărăm cozonac cu chimicale. Nici cozonacul nu mai este ce-a fost! S-a inventat cozonacul cu fibră de cartof și pesmet! Citiți eticheta! Alegeți în cunoștință de cauză! Alegeți calitatea și nu cantitatea!”, ne recomandă președintele Asociației Pro Consumatori.