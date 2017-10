Chevron încă mai caută gaze de şist în Dobrogea

1

Afara cu Chevron

Chevron trebuie oprit daca vrem sa mai avem apa de baut in Dobrogea noastra pt noi si copiii nostri! Daca vrem ca Romania sa mai aiba o faramita de litoral! E singura regiune a tarii cu litoral. Ganditi-va ce reprezinta pt o tara din punct de vedere strategic o iesire la mare! Dobrogea trebuie sa faca bani in continuare din agricultura si turism. Or din cauza lui Petrom, riscam sa avem lipsa de apa, cutremure, tot felul de boli (atat oamenii, cat si animalele lor de companie!), sa ne dispara si amarata noastra economie deja prost gestionata. Trebuie sa ne trezim si sa protestam. Politicienii ne-au vandut, asta e realitatea, nu le-a pasat de noi. Fara apa nu se poate trai si Chevron fix asta vrea sa ne fure: apa potabila! Oameni buni, noua trebuie sa ne pese cel mai mult de interesul nostru si sa aratam asta iesind in strada si protestand impotriva nenorocirii Dobrogei, a dobrogenilor si a litoralului de catre vanatori de bani!