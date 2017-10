CHEVRON a primit autorizaţia de Mediu pentru zonele Costineşti şi Vama Veche

6

avizul apm pentru declansarea actiunilor pe problema gazelor de sist.

Este o rusine - lipsa unei coloane vertebrale a corpului tehnic de specialitate din Constanta !!.A specialistilor locali si nationali neangajati politic !!! Se pare ca- stabilitatea locului de munca, a scaunului au contat mai mult. De ce tac ceilalti care nu au aceasta problema?!! -La rovana plumb ( ministra mediului) nu poti avea pretentii daca te intereseaza, ii stii /cunosti trecutul . -varga lucia (ministra apelor- desi cu state vechi in domeniu) se stie ca evoluiaza in conformitate cu decizia sefului ei - in urma cu cativa ani pe probleme de interes zonal ( soseaua de coasta, zona costiera......), vantura probleme tehnice azi... trece cu vederea peste impactul negativ incepand -chiar cu de la explorare, deci viitorul de maine!!!. Dormi- in pace- corp tehnic, voi neafiliati politic si mai ales voi locuitori ai batranei Dobroge.