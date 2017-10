CFR impune reducerea vitezei trenurilor în zonele afectate de caniculă

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Viteza trenurilor de călători și marfă va fi redusă, în anumite intervale de timp și pe anumite tronsoane, cu 20-30 km/h față de viteza normală de circulație, atunci când temperatura în șină va depăși 50 de grade C, urmând a fi luate mai multe măsuri legate de asigurarea siguranței transportului pe calea ferată în perioada 28 iunie – 2 iulie, a anunțat, astăzi, CFR SA, potrivit Romania TV.Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de caniculă pentru această perioadă, fiind anunțate temperaturi și de 40 de grade în mai multe regiuni."În această perioadă, personalul de întreținere a infrastructurii feroviare va efectua revizii suplimentare pe rețea în regiunile aflate sub atenționare de cod galben și cod portocaliu, prin verificarea directă ale căii, măsurarea și înregistrarea permanentă a evoluției temperaturilor la nivelul șinei, iar în intervalele orare în care temperatura în șină va depăși 50 de grade C, pe tronsoanele unde situația o impune se va reduce viteza de circulație a trenurilor cu 20-30 km/h față de viteza normală, astfel încât traficul feroviar să se desfășoare în depline condiții de siguranță", se arată în comunicat.CFR SA recomandă călătorilor ca, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informații despre orele de sosire și de plecare a trenurilor în stațiile CFR.