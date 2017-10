CFR a vândut bilete la un tren scos din circulaţie

CFR a vândut bilete la un tren scos din circulație

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mulți călători s-au trezit, la miezul nopții trecute, abandonați în gara Fetești de către reprezentanții CFR, precizează site-ul Realitatea TV. Singura explicație a fost aceea că trenul era unul de sezon și nu mai trebuia să circule de două zile. Ei au așteptat cinci ore pe peron următorul tren, pentru care li s-a cerut să plătească și supliment de viteză. „În gară la Constanța, trenul era afișat pe tabelă. Am fost la casa de bilete și am cumpărat tichetele. Bilete emise pe ruta Constanța - București Nord, cu sosire în București Nord la 1.15. Ne-am urcat toți în tren, iar pe la jumătatea drumului spre Fetești, controlorii ne-au zis că nu mai circulă și că vom fi nevoiți să coborâm în gară la Fetești să așteptăm eventual cinci ore un alt tren. Lumea s-a revoltat, dar, cu toate acestea, ne-a zis că, dacă nu vrem să coborâm, vom fi garați odată cu trenul. Forțați, am coborât în Fetești, deși preferam să stăm în tren pentru că era foarte, foarte frig. După o oră și jumătate de nervi am reușit să ne dobândim dreptul de a urca în acel tren fără a plăti și suplimentul de viteză", a declarat unul dintre călători, Bogdan Drăghici.