CET-ul, pus pe butuci de RADET

RADET-ul trebuie neaparat restructurat, au salarii enorme si firme capusa care incarca consumatorul. Populatia nu are voie sa se debranseze, oamenii se lovesc numai de piedici, iar facturile sunt umflate cu preturi enorme. Proprietarul este cel ce decide sistemul de incalzire in locuinta proprie, nu RADET-ul care vad ca a devenit ,,stat in stat,, Iarna trecuta, in luna ianuarie, o cunostinta care in acelasi apartament ca al meu, cu incalzire pe gaze a platit 200 ron (24-25 grade in casa), iar eu am platit 900 ron. Asociatiile de locatari in semn de protest ar trebui sa inchida ventilul de alimentare al blocurilor din subsol, pentru cateva zile si atunci sa vedeti cum se vor alinia preturi convenabile pentru consumatori.