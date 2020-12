Cereri fără număr de înregistrare, răspunsuri în doi peri. „Este haos la Serviciul Cimitire!”

„Doresc să achiziţionez o criptă într-un cimitir şi am trimis o adresă către Serviciul Gestionare Cimitire. Am aşteptat să primesc un număr de înregistrare, ceva, însă nu mi s-a răspuns absolut nimic, nicio confirmare de primire, un mail automat, eventual, că a ajuns la ei documentul trimis de mine. Am sunat să verific dacă într-adevăr s-a livrat adresa mea, să mă asigur că a ajuns unde trebuie, dar mi s-a spus că nu voi primi număr de înregistrare. Mi-au spus la telefon că au foarte multe mailuri şi că vor răspunde când vor avea timp, peste şase luni dacă se termină criza aceasta. Am mers şi la sediul instituţiei, dar acolo nu este program cu publicul. Am văzut însă că era foarte multă lume nemulţumită”, ne-a declarat Decebal C. D., din Constanţa.



„Este absurd ce se întâmplă!”





Constănţeanul susţine că este normal ca orice cerere trimisă către o instituţie publică să primească un număr de înregistrare, care atestă că aceasta a fost procesată. „Mi s-a spus că nu voi primi niciun fel de număr de înregistrare. Este absurd acest lucru. Suntem în anul 2020, măcar să primesc un răspuns din acela automat. Înţeleg că este o perioadă aglomerată, că nu se lucrează cu publicul, dar este un haos total. Înţeleg să aştept până când voi primi un răspuns, peste şase luni, sau cât o fi, dar dacă după şase luni aflu că ei nici nu au văzut cererea mea? Se fac doar documentele la urgenţă, pentru înmormântări, însă sunt persoane care vor să îşi ia un loc de veci, poate se aşteaptă peste şase luni la un necaz şi vor să fie pregătite. Pentru ele nu există niciun fel de serviciu?”, se întreabă constănţeanul.



Proceduri simplificate, doar pentru înmormântări





Reprezentanţii Primăriei Constanţa nu au comentat sesizarea cetăţeanului, însă susţin că a fost simplificată procedura de depunere şi transmitere a documentelor necesare înhumării. „Adeverinţa de înhumare eliberată de Serviciul Stare Civilă se transmite pe e-mail Serviciului Gestionare Cimitire pentru decedaţii care urmează să fie înhumaţi la cele şase cimitire creştin – ortodoxe de pe raza municipiului Constanţa. Pentru programarea înhumărilor în cimitirele Anadalchioi, Viile Noi, «Constantin Predescu», Palazu Mare (partea ce aparţine municipalităţii), Central, constănţenii sunt rugaţi să apeleze numerele de telefon 0731/500.129, 0241/697.544 sau 0241/485.585, iar pentru Cimitirul Municipal 0241/632.721”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi.





Totodată, Serviciul Gestionare Cimitire pune la dispoziţia constănţenilor şi adresa de mail admcimitire@primaria-constanta.ro pe care vor fi transmise documentele necesare înhumării: contract de concesiune loc de veci, chitanţă taxă anuală întreţinere, copia actelor de identitate ale titularilor de contract, pe care va fi înscris şi acordul scris în vederea înhumării decedatului, adeverinţa de înhumare. De asemenea, este menţionat că, pentru înhumare, nu este necesar certificatul de deces.





Pentru a asigura continuitatea serviciilor către constănţeni şi a rămâne în siguranţă atât angajaţii cât şi beneficiarii, Primăria Constanţa a mutat o mare parte din corespondenţa necesară pe poşta electronică şi chiar pe aplicaţiile mobile. În unele departamente, dialogul şi obţinerea de informaţii ajunge să fie chiar mai simplă decât înainte, fără să mai fie nevoie să se stea la cozi şi să plimbe hârtii de la un birou la altul. La altele, însă, mai este mult de lucru. Un constănţean ne-a sesizat o situaţie despre care spune că este revoltătoare, de la Serviciul Gestionare Cimitire din cadrul Primăriei Constanţa. Omul susţine că a trimis mai multe documente pe e-mail şi nu doar că nu a primit confirmare de primire, dar, în momentul în care a telefonat să se intereseze de hârtiile sale, i s-a răspuns în doi peri, fără să primească o informaţie concretă.