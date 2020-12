Cerere mare, ofertă scăzută! Liste de aşteptare pentru vaccinul antigripal

La acest moment, cabinetele medicilor sunt călcate de numeroși constănțeni, dornici să se vaccineze. „Oamenii au dorit să se vaccineze, mai mult ca anul trecut. Trebuie să recunosc, totuși, că interesul lor a mai scăzut puțin în ultima perioadă, dar sunt în continuare mulţi. Probabil că populația așteaptă, deja, vaccinul anti-Covid. Ce am primit până acum de la DSPJ, s-a consumat. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta, în octombrie și noiembrie, lumea l-a solicitat foarte mult. Toată lumea care l-a solicitat și a necesitat acest vaccin, l-a făcut. Noi așteptăm acum, ultimele doze pentru cei care sunt pe listele de așteptare”, ne-a declarat dr. Laura Condur.





Medicul a precizat că vaccinarea se face pe liste de priorități, pentru că au și persoane în vârstă de 40-50 de ani, care și-au manifestat dorința de a-l face. „Desigur, am pus și aceste persoane pe liste, pentru că, dacă am vaccin, le imunizez, dar, în primul rând, vaccinăm persoanele cu comorbidități, peste 65 de ani. Pot vaccina și un pacient tânăr, dar după ce am avut grijă de un altul mai în vârstă, cu comorbidități. În plus, am avut pacienţi care au refuzat vaccinul antigripal, pentru că vor să îl facă pe cel contra Covid”, a adăugat medicul.





Speriaţi de boală, constănţenii au dat buzna şi în farmacii, doar că puţinele doze pe care farmaciştii le-au primit de la depozite sunt insuficiente, în raport cu cererea. Pe scurt, situaţia este încă una delicată, şi la fel ca în cabinetele medicilor de familie, şi în drogherii există, încă, liste de aşteptare pentru clienţi.





Categoriile de persoane care sunt predispuse la gripă sunt bolnavii cronici, în special cei cu afecţiuni respiratorii cronice, dar şi diabeticii şi cardiacii, copiii şi adulţii cu astm bronşic, care au o evoluţie gravă a bolii, personalul medico-sanitar, dar şi persoanele vârstnice. În cazul gripei, automedicaţia nu este recomandată, aşa că la primele semne de boală trebuie să vă prezentaţi la medicul de familie.





Specialiştii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa spun că simptomele specifice gripei sunt febra, lăcrimarea ochilor, scurgeri nazale, stare de oboseală nejustificată, dureri de cap foarte puternice, dureri musculare şi lipsa poftei de mâncare.





Pentru anul acesta, DSPJ a solicitat Ministerului Sănătății un număr de 174.219 doze de vaccin antigripal și a primit 169.445. Zilele trecute, direcția a intrat în posesia ultimei tranșe de vaccin antigripal, 21.685 de fiole de Vaxigrip. Nu se știe, însă, dacă acestea vor fi suficiente, în condițiile în care lumea este extrem de interesată de imunizare, iar majoritatea mai mult de teama noului coronavirus și mai puțin de gripa sezonieră, deși medicii spun foarte clar că acest vaccin nu protejează împotriva Covidului.