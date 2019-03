Cercetătorul Mărioara Godeanu, omagiat la Sanatoriul Balnear Techirghiol

Astăzi și sâmbătă, 29 și 30 martie, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol va găzdui o masă rotundă cu participarea unui număr impresionant de oameni de știință, universitari, studenți din mai multe centre ale țării. Evenimentul este dedicat omagierii personalității prof. univ. dr. Mărioara Godeanu, un pionier în cercetările științifice de graniță, fost profesor la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în perioada 1990 - 2001.Prin invențiile brevetate în domeniul epurării apelor reziduale, prof. univ. dr. Mărioara Godeanu a inițiat aplicarea și dezvoltarea tehnologiilor de epurare a apelor poluate. În mod deosebit, s-a ocupat de „efectul de formă“, cunoscut în mod curent sub numele de efect de piramidă. În perioada 1986 - 1992, la două piramide experimentale, una construită la Pitești, cea de a doua la București, a coordonat cercetările ce vizau cunoașterea tipurilor de energie care determină modificări asupra structurilor vii (ritmuri mari de creștere a biomasei, creșterea cantității de ADN, modificări histologice).A inițiat prima lucrare de anvergură privind asociațiile vegetale, acvatice și palustre din Delta Dunării, dar și evidențierea modificărilor suferite de fitocenozele acvatice sub influența amenajărilor hidrotehnice. A realizat noi tehnologii de epurare cu ajutorul plantelor și instalațiilor specifice pentru fundamentarea cercetărilor privind epurarea apelor uzate cu ajutorul macrofitelor emerse, realizând 20 de stații-pilot, amplasate în multe orașe mari ale României. Mărioara Godeanu a creat șase tehnologii noi de valorificare a spirulinei, în domeniul alimentar și farmaceutic. Nu în ultimul rând, a evidențiat fenomenul de comunicare între diversele structuri vii folosind tehnica de înregistrare a semnalelor electrice și de identificare a lor, tehnica vizualizării în infraroșu și înregistrarea pe peliculă fotografică și video, tehnica testelor de toxicitate.Manifestarea este pusă sub semnul aniversării a 120 de ani de balneologie maritimă românească la Techirghiol.