Cercetătorii vor „întinerirea” institutelor. Ing. Simion Nicolaev, de 30 de ani director la „Grigore Antipa”

Conform datelor accesibile pe internet, la cele 50 de institute, 27 de directori au depăşit cu mult vârsta de pensionare, în timp ce 21 de directori au peste două mandate la activ. Printre aceste „recorduri” se încadrează şi un număr de cinci directori care au depăşit 80 de ani, unul chiar 90, cei mai „longevivi” fiind trei directori care de trei decenii ocupă această poziţie. Printre aceştia, potrivit analizei făcute de Asociaţia Ad Astra, se află şi directorul general al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, dr. ing. Simion Nicolaev, care, în luna ianuarie 2020, se afla la conducerea institutului de 30 de ani şi împlinise 72 de ani.





„Suntem convinşi că unii dintre directori sunt cercetători valoroşi, care şi-au îndeplinit cu profesionalism rolul de conducere. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că menţinerea pe funcţie a unui director peste vârsta de pensionare şi sau mai mult de două mandate nu numai că încalcă reglementările actuale, dar blochează ascensiunea la aceste poziţii de conducere a unor cercetători mai tineri, cu idei şi principii noi şi cu un surplus de energie”, sunt de părere cei de la Ad Astra.



„Să plec, să îmi las de izbelişte institutul?”





Aceştia cer lansarea de concursuri pentru ocuparea poziţiilor de director general la toate institutele în care actualii directori fie au depăşit vârsta de pensionare fie au mai mult de două mandate ca directori, dar şi admiterea la concurs numai a candidaţilor care nu depăşesc vârsta de pensionare la sfârşitul mandatului de director şi care nu au avut înainte mai mult de un mandat de director.





Contactat telefonic, directorul Institutului „Grigore Antipa” ne-a spus că este deschis la schimbare şi că nu intenţionează oricum să îşi mai depună candidatura pentru un nou mandat. „Ce vină am eu că am ţinut institutul timp de 30 de ani în picioare? Să vină altcineva, nu am nimic împotrivă. Tinerii trebuie să înveţe mai întâi şi după aceea să conducă instituţia. În cazul meu, mandatul meu s-a finalizat anul trecut, în luna decembrie, şi din anumite motive, pe care eu nu le cunosc, domnul secretar de stat (n.r. Dragoş Mihael Ciuparu) a prelungit mandatul cu şase luni de zile, până în iunie. Apoi, în iunie, s-a făcut o nouă prelungire, presupun din cauza situaţiei în care ne aflăm cu pandemia. Eu ce să fac acum? Să îmi iau geanta şi să plec din birou, să îmi las de izbelişte institutul? Eu nu am nimic împotrivă să se organizeze concurs, eu mi-am terminat mandatul, dar continui să îmi fac datoria. Eu am condus 30 de ani institutul şi acum nu pot pleca. Oricum trebuie să vină cineva în locul meu. Nici nu intenţionez să îmi mai depun candidatura, nici nu pot să mai depun, am şi eu o vârstă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul INCDM „Grigore Antipa”, prof. dr. ing. Simion Nicolaev.





Într-o scrisoare deschisă, Asociaţia Ad Astra vorbeşte despre necesitatea unei reforme reale în domeniul cercetării ştiinţifice, prin întinerirea echipelor institutelor din întreaga ţară. „Institutele de cercetare au o conducere îmbătrânită, cu efect direct asupra accesului tinerilor cercetători la aceste poziţii de conducere, având de asemenea un impact negativ asupra performanţelor ştiinţifice ale unor institute. Astfel, aproape 20% din directorii generali ai celor 49 de Institute Naţionale de Cercetare şi Dezvoltare (INCD) aveau, la începutul acestui an, vârste peste pragul de pensionare. La fel de alarmant este faptul că o pondere însemnată din directorii generali ai INCD-urilor sunt de mai mult de două mandate în funcţii de directori generali”, susţin reprezentanţii Asociaţiei Ad Astra.