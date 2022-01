Centrul de Transfuzii Sanguine, în deficit de personal. „Avem nevoie şi de un sediu nou”

Din păcate, campaniile mobile nu pot fi efectuate, cel puțin două luni, respectiv lunile ianuarie și februarie, întrucât, principala problemă cu care se confruntă instituţia este deficitul de personal, atât medical, cât şi cel administrativ.





„În aceste condiţii, facem eforturi pentru a menţine, în continuare, proiectul nostru lansat în urmă cu şapte ani, cu ultima sâmbătă din lună lucrată. În acest context, nu putem programa încă alte acţiuni de colectă mobilă, în weekend-urile viitoare, având deja un weekend acoperit în cadrul acestui program, cu atât de puţini angajaţi. Pentru a ne descurca, ne-ar trebui doi colegi pe medicină de familie, un biolog, doi asistenţi de laborator şi patru asistenţi de medicină generală. În acelaşi timp, ne-ar trebui colaboratori, voluntari, cel puţin pentru aceste acţiuni de colectă mobilă, pentru că pentru activitatea de aici nu avem nevoie de un număr mai mare de angajaţi, dar pentru a putea organiza, în paralel şi celelalte acţiuni este nevoie, practic, de încă o echipă ce poate fi trimisă oricând, oriunde în judeţ. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun că persoanele care lucrează suplimentar sau în zile de weekend nu pot fi plătite conform legislaţiei în vigoare. Aceasta este o problemă pe care legiuitorii, cu încăpăţânare, nu doresc să o rezolve. În schimb, doar ne impută, unii dintre ei, dintre parlamentari, că nu lucrăm. Ei nu ştiu, probabil, că noi lucrăm, dar nu putem plăti personalul. Ca urmare, evaluăm posibilităţile de a organiza câteva acţiuni, în locaţiile în care există voluntari şi o colaborare bună cu autorităţile locale şi apoi vom vedea ce vom mai face pe viitor”, a declarat, pentru „Cuget liber”, şeful CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă.





Ea a precizat că o altă nevoie a Centrului Regional de Transfuzii Sanguine constă în necesitatea de a pune ca prioritate în lista autorităţilor judeţene şi naţionale, construirea unui alt sediu.







Constănţenii, aşteptaţi să doneze sânge





„Nu mă refer la echipamente, ci doar la un sediu nou, cu dimensiuni şi circuite la nivelul calităţii activităţii noastre, dar şi pentru a asigura o perspectivă reală de dezvoltare a activităţii. În acest sediu se lucrează din anul 1969. Avem nevoie de un sediu nou, care să nu fie în cadrul unui spital sau într-o clădire în care să mai existe şi alte instituţii. Un sediu care să nu necesite cine ştie ce construcţii pretenţioase, unul gen mall, dar care să asigure şi un grad de flexibilitate în ceea ce priveşte compartimentarea, în funcţie de evoluţia activităţii”, a completat directorul.





În prezent, a adăugat managerul, centrul are în stoc sânge pe toate grupele, dar „nu poţi niciodată să te relaxezi”. Aşa că, dragi constănţeni, sunteţi aşteptaţi în continuare să donaţi sânge. Potrivit directorului CRTS, pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, cu greutatea peste 50 kg (în funcţie de înălţime, constituţie), care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecţie HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă etc.





Persoanele cu vârsta peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverinţă din care să reiasă că nu sunt în evidenţă cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge. De asemenea, cu trei zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice. Totuşi, în ziua donării se recomandă un mic dejun uşor (sandwich-uri, fructe, lactate) şi minimum 500 ml lichide.





Aveţi un părinte, un frate, un prieten internat? Are nevoie de sânge? Dați fuga la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanţa și îl ajutați! Și chiar dacă nu aveți cunoscuți bolnavi, donați în continuare, pentru că așa contribuiți la salvarea altor persoane suferinde. An de an, centrul face eforturi pentru a recolta cât mai multe pungi, numai în 2021 reușind să strângă 11.399, mai multe decât în 2020. Practic, anul trecut, echipa CRTS a reuşit, cu sprijinul tuturor donatorilor și al oamenilor cu suflet, să depăşească puțin colecta din 2020 și să recupereze, astfel, din deficitul înregistrat în 2020, comparativ cu 2019. În aceea ce privește anul în curs, și el a început promițător, în sensul că, încă din prima săptămână numărul persoanelor care au donat sânge a fost cel obişnuit pentru instituţie, fapt pentru care cadrele medicale își pot face planurile pentru perioada următoare.