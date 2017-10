Centrul de Sănătate Băneasa are aparatură medicală modernă, dar nu are cine să o folosească

Pacienții din sudul județului care ajung la Centrul de Sănătate Băneasa au la dispoziție aparatură medicală de ultimă generație, adusă, săptămâna trecută, din Germania. „Putem spune că avem un înger care ne păzește, căci nici nu am fost afectați de criză, dar ne-am și dotat. În prezent, Centrul de Sănătate Băneasa este dotat la nivelul unui spital de urgență. Am primit o donație din partea unui grup de creștini din Germania, constând într-un ecograf performant și concentratoare de oxigen, pentru care nu mai este nevoie de folosim butelii de oxigen. Este foarte bine, pentru că nici nu aveam o mașină specială pentru transportul acestor butelii. Am primit și medicamente, dezinfec-tant, instrumentar, cearșafuri”, ne-a declarat dr. Dan Mihai Niculescu, managerul unității spitalicești. Cameră frigorifică pentru morgă Tot cu ajutorul donației din Germania a fost soluționată și problema morgii, care funcționa fără a avea dotările minime necesare. Adică un frigider pentru ținerea cadavrelor în condiții propice. „Am tot încercat să achiziționăm o cameră frigorifică, dar am întâmpinat dificultăți. Aveam nevoie de 40.000 de lei pentru a cumpăra un frigider de mici dimensiuni. Am primit însă o cameră frigorifică imensă, în care încap mai multe cadavre și două mese de disecție”, a adăugat managerul centrului de sănătate. Iar pentru că prin donațiile primite, conducerea unității sanitare a fost degrevată de cheltuielile pentru aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare, banii au fost direcționați către investițiile în clădire. „În loc să mai cumpărăm medicamente, materiale sanitare sau dezinfectant, am luat ferestre și uși, pe care le vom monta în secții”, a mai spus dr. Dan Mihai Niculescu. În aceste condiții, medicul consideră că „s-a făcut 90% din ceea ce se putea face la acest centru”. Medic psihiatru nou, din toamnă Lipsesc însă, în continuare, cadrele medicale, bolnavii fiind îngrijiți de trei medici pensionari. Managerul centrului a purtat discuții cu medicii rezidenți care au ocupat patru posturi în cadrul centrului, în urma concursurilor organizate în anii trecuți, iar ei au ridicat o singură problemă: lipsa unor locuințe de serviciu. „Avem patru tineri rezidenți, care au ocupat câte un post la interne, pediatrie, ginecologie și psihiatrie, iar în prezent sunt la specializare, prin țară. Au venit aici și le-a plăcut spitalul, sper să nu se răzgândească până vor trebui să se prezinte la serviciu. Medicul psihiatru va începe munca din toamna aceasta, iar ceilalți trei, peste trei ani. Oricum, cu toții s-au interesat dacă vor avea unde să locuiască”, ne-a spus dr. Dan Mihai Niculescu. Edilul local Gelu Iordache ne-a spus că are în plan construirea unui bloc de locuințe pentru medici, pe terenul viran din spatele Centrului de Sănătate Băneasa, iar până la finalizarea proiectului, cadrelor medicale le vor fi puse la dispoziție apartamente închiriate.