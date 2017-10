Centrul Constanţei şi reînvierea morţilor

4

Pentru Sindbad

Daca nu il impuscau pe Ceusescu acum eram departe draga marinarule destoinic. Acei oameni de care spui tu ca au pensii marete, n-au tras in popor sa-l salveze pe Ceausescu, si acum traiesti tu bine si in libertate si democratie. E greu sa intelegi ca viitorul tarii s-a dus pwlly de suflet din momentul impuscarii lui Ceusescu, a urmat de la datorie externa zero si plus creante internationale neincasate de peste 2 miliarde dolari, la datorie externa actuala de peste 90 miliarde euro, nu dolari, euro ! Avem peste 300 vapoare comerciale, acum avem zero vapoare comerciale, deci si locuri de munca personal navigant tot zero, beneficii la buget tot zero, inainte 100 % locuri de munca asigurate in Romania, acum maxim 50 % locuri de munca in tara iar restul la sclavagism in tari straine ! Inainte blocuri cu chirie modica de la stat, acum, nema bani pentru blocuri la tineri, exclus bogatanii. Ma opresc aici, sunt multe de spus !