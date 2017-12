Centrul Comercial VIVO, la ceas aniversar!

În cei șase ani de existență, VIVO! a devenit un reper al experienței de shopping și distracție, fiind o atracție iubită de constănțeni și turiști. De la an la an, centrul comercial s-a dezvoltat în cel mai bun produs de retail din piața dobrogeană, atât ca număr de magazine și servicii oferite, cât și ca evenimente găzduite, fiind vizitat în toată această perioadă de peste 40 milioane de oameni, record absolut în Dobrogea.Inovator prin evenimentele pe care le găzduiește, VIVO! oferă clienților săi multiple posibilități de relaxare și petrecere a timpului liber: cinematograf, sală de fitness, restaurante, cafenele, bistrouri, dar și spații de joacă special create și amenajate pentru copii. În plus, weekendurile aduc cele mai interesante ateliere de lifestyle pentru doamne sau de creație pentru cei mici, caravane, târguri tematice, evenimente exclusive cu implicare socială în comunitatea orașului dar și super-concerte cu vedete îndrăgite de constănțeni.VIVO! se adresează unui public cu un stil de viață modern și pentru aceasta oferă cele mai practice avantaje pentru clienți prin: cea mai mare parcare a unui centru comercial din Constanța (2400 de locuri), prezența în interiorul centrului a celui mai mare hypermarket din Constanța, Auchan, și accesul facil din orice punct al orașului (cinci linii de autobuz, trei de microbuz și încă două linii de microbuz gratuite).