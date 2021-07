Centru de vaccinare în Piaţeta Cazino din Mamaia, în week-end

Constanța se vaccinează și în acest week-end. Din mașină sau în timpul unei plimbări prin stațiunea Mamaia, oricine dorește se poate imuniza fără programare prealabilă.Vaccinarea se face cu vaccinul Pfizer-BioNTech, precum și cu vaccinul Johnson& Johnson, atât la City Park Mall, centru drive through, cât și la centrul de vaccinare amenajat în Piațeta Cazino MamaiaCentrul de la City Park Mall, din parcarea de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, are program între 23 şi 25 iulie, în intervalul orar 12.00 – 20.00. Centrul mobil de la Piațeta Cazino Mamaia va funcţiona, de asemenea, în perioada 23 - 25 iulie, între orele 16.00 şi 20.00.Persoanele care doresc să se vaccineze, constănțeni sau turiști, trebuie doar să prezinte un document de identitate valabil (carte de identitate / pașaport).Evenimentul este organizat de Primăria Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Constanța.