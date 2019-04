Celebrul Ken Kercheval, cunoscut din serialul „Dallas”, a murit







Kercheval și Larry Hagman, care a interpretat rolul J.R. Ewing, au fost singurii actori care au jucat în toate cele 14 sezoane ale serialului difuzat între anii 1978 și 1991.







Ken Kercheval a revenit în rolul consacrat în 1996, la reuniunea „Dallas”, în programul special CBS din 2004 și în serialul TNT din 2012 - 2014.



El a fost și unul dintre cei cinci actori ai serialului care au și regizat episoade. În cazul lui Kercheval, a fost vorba despre două episoade din sezoanele 13 și 14.



În anii 1960, Ken Kercheval a jucat în spectacolul „The Apple Tree” montat de Mike Nichols pe Broadway și în „Cabaret” al lui Harold Prince.







Între filmele în care a putut fi văzut se numără „Pretty Poison”, de Noel Black, „Rabbit Run”, de Jack Smight, și „Network” al lui Sidney Lumet.



Cariera lui Kercheval în televiziune a fost una prolifică, cu apariții în „Search For Tomorrow”, în anii 1960 - 1970, „CHiPs”, „The Love Boat”, „Murder, She Wrote” și „ER”, între altele.



Ken Kercheval s-a născut pe 15 iulie 1935, în Wolcottville (Indiana). A urmat cursurile Universității Indiana, pentru muzică și teatru, și a studiat apoi la Neighborhood Playhouse din New York, cu profesorul de actorie Sanford Meisner.



Fumător înrăit, Kercheval a suferit în 1994 o intervenție chirurgicală în urma căreia i-a fost extirpată o parte dintr-un plămân, după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Actorul Ken Kercheval, cunoscut pentru rolul Cliff Barnes din serialul „Dallas”, a murit la vârsta de 83 de ani, scrie Variety, citat de News.ro.