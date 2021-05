Compania Karcher este o afacere de familie ce operează la nivel global și care își are sediul în Winnenden, Germania. Este foarte cunoscută pentru aspiratoarele pe care le fabrică, aparatele de curățat cu presiune, echipament pentru curățarea podelelor și multe altele. Deși produsele lor sunt mai mult destinate curățării industriale sau în HoReCa, au și produse destinate locuinței, iar din ce în ce mai multe persoane optează pentru acestea. Produsele pot fi ușor recunoscute după culoarea galbenă specifică.







Aspiratoarele Karcher au devenit foarte populare datorită calității, a puterii de absorbție, a funcțiilor și a faptului că sunt relativ ușor de reparat. Iată mai jos cele mai populare tipuri de aspirator Karcher și pentru ce sunt utilizate.







Aspirator Karcher WD 3







Acesta este poate chiar cel mai popular aspirator Karcher. Este multifuncțional, putând fi utilizat în locuință, în atelier, pentru suflarea frunzelor, etc. Aspiră și uscat, dar și umed, pentru cantități reduse de lichid. Are o putere foarte mare și aspiră până și cele mai fine particule de nisip. Este robust, dar ușor de manevrat. Are un consum de 1000 de W și o capacitate de 17 litri. Folosește saci de hârtie ce pot fi înlocuiți rapid și ușor. Filtrul este unul special, cu cratuși, pe care îl puteți înlocui atunci când este cazul. Trebuie menționat faptul că nu este silențios, fiind foarte puternic, și este un aspirator destul de rudimentar, având o singură treaptă de putere. În schimb, este foarte îndrăgit de oameni și utilizat în locuință tocmai datorită faptului că reușește să curețe foarte bine. Dacă aveți animale, acest aspirator ar putea fi ideal în a vă ajuta să curățați cantități mari de păr pe care în mod normal ați fi petrecut foarte mult timp curățându-le. Nu este un aspirator pentru pretențioși, în schimb este un aspirator pentru cei ce au nevoie de putere mare de aspirare.







Aspirator Karcher cu spălare







Acest aspirator Karcher SE 4001, este un aspirator umed/uscat care are și funcție de spălare. Cum covoarele sau mochetele pot deveni mai puțin aspectuoase cu trecerea timpului și pentru că sunt destul de greu de de curățat, un astfel de aspirator este ideal. Îți permite o curățare în profunzime a covoarelor tale, dar te poate ajuta să cureți și podelele. Acest aspirator Karcher utilizează apă curată și colectează apa murdară separat. Are o putere de 1400 de W și o capacitate de 4 litri pentru apa curată și 4 litri pentru apa murdară. Poate fi utilizat, datorită accesoriilor sale, poate fi utilizat și ca aspirator clasic.







Aspirator Karcher fără sac







Acest aspirator Karcher este special conceput pentru a vă ajuta să vă curățați casa rapid și ușor. VC 3 este un aspirator compact, fără sac, ce utilizează funcția Multi-Cyclon. Este ușor de curățat cu apă și vă va ajuta să economisiți bani pentru că nu va mai trebui să achiziționați saci de hârtie. Este un aspirator perfect pentru apartamente și case mai mici. Are o putere de 700 de W și o capacitate de 0.9 litri.Este dotat cu un filtru HEPA 12, ce filtrează foarte ușor particule mici, precum polenul sau praful ce cauzează alergii. Vine cu două accesorii menite să te ajute să cureți în spațiile mai strâmte. Poate fi utilizat pe podele, covoare, tapițerie, canapea, etc.







Aspirator Karcher pentru geamuri







Acest aspirator Karcher WV 2 Premium este un aspirator pentru geamuri ce te va ajuta să le cureți mult mai repede și mai ușor. Astfel, vei economisi timp atunci când doriți să curățați suprafețe netede, precum geamuri, oglinzi sau faianță. Are o autonomie de 25 de minute și o capacitate de colectare de 0.1 litri. Rezervorul de apă are 100 de ml, iar flaconul de pulverizare are o capacitate de 250 de ml. Duza de aspirație este ușor de schimbat, pentru a putea opta pentru una mai mică sau mai mare, în funcție de nevoi. Rezervorul în care este colectată apa murdară poate fi golit foarte ușor și rapid când este necesar. Vei putea curăța orice geam și orice oglindă rapid, fără a lăsa urme și fără a fi nevoie să freci prea viguros. Aparatul este destul de ușor, cântărind aproximativ 0.6 kg.







După cum spuneam, acestea sunt unele dintre cele mai populare tipuri de aspirator Karcher pe care le putem găsi pe piață. Sunt puternice, versatile, de calitate, iar majoritatea sunt fabricate chiar la noi în țară. Popularitatea lor este motivată de toate aceste aspecte, iar ele continuă să fie achiziționate. Indiferent de ce aspirator Karcher alegeți să utilizați , acesta își va face treaba bine, cu siguranță. Poate reprezenta o investiție de viitor pe care nu va trebui să o înlocuiți prea curând. În funcție de nevoile pe care le aveți, puteți opta pentru unul din zecile de echipamente din gama firmei Karcher.