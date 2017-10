Cele mai căutate destinaţii de 1 Mai: România, Lisabona, Dubai și Sharm el Sheikh

Cele mai căutate destinații de 1 Mai: România, Lisabona, Dubai și Sharm el Sheikh

Cele mai căutate destinații pentru minivacanța de 1 Mai sunt și anul acesta litoralul, stațiunile balneare și montane din România, Lisabona, Dubai și Sharm El Sheikh.Potrivit Cocktail Holidays, pentru vacanțe în România turiștii au plătit între 300 și 500 lei/persoană pentru două nopți de cazare cu mic dejun la hoteluri de 4 și 5 stele, care sunt preferate pentru călătoriile în România, și au putut fi achitate și cu vouchere de vacanță. În cazul city-break-urilor în străinătate, pachetele au pornit de la 499 de euro/persoană pentru trei nopți de cazare hoteluri de patru stele cu mic dejun, tur panoramic al orașului și toate taxele incluse. Pentru Sharm el Sheikh și Dubai, destinații preferate pentru plajă, durata vacanței este de 8 zile și a costat de la 490 de euro/persoană, pe charter, cu all inclusive și toate taxele incluse.„Destinația Sharm El Sheikh a fost foarte căutată pentru vacanța de 1 Mai, dar și pentru cea de Paște. Sharm El Sheikh a revenit în oferta noastră după o absență de doi ani, la cererea turiștilor noștri, care sunt dornici de scufundări în Marea Roșie, dar și pentru relaxare în resorturi de patru și cinci stele”, declară Dan Goicea, managerul Cocktail Holidays.Cererea pentru vacanțe în Sharm el Sheikh a fost ridicată încă din perioada de Early Booking, în care turoperatorul a înregistrat, per ansamblu, o creștere de 20% față de anul trecut. Dintre destinațiile verii, cele mai mari vânzări s-au înregistrat pentru vacanțe în Zakynthos, Creta (Chania), Kos, reluată în 2017 după o pauză de un an, cauzată de criza refugiaților, și Tenerife. Cele mai vândute pachete turistice au fost sejururile pe charter, de șapte nopți cu demipensiune, la hoteluri de patru stele. Prețul pentru un pachet în Grecia pornește de la 325 euro/persoană pentru un sejur de șapte nopți cu mic dejun, iar pentru un sejur de șapte nopți în Tenerife, de la 624 de euro/persoană. Turiștii au mai cumpărat vacanțe în Croația (de la 410 euro/persoană), Antalya și Bodrum (de la 520 euro/ persoană), Spania (de la 624 euro/persoană).„O mare parte din turiștii noștri s-au obișnuit să-și achiziționeze vacanța din timp pentru a se asigura că beneficiază de cele mai bune prețuri la hotelurile din destinațiile pe care și le doresc. În perioada de Early Booking vacanțele în stațiuni din Grecia și Spania s-au rezervat în proporție de 50%”, mai spune reprezentantul turoperatorului.Cea mai ieftină vacanță vândută în perioada Early Booking a fost achiziționată în perioada Târgului Național de Turism al României, din luna februarie, cu 269 euro/persoană, cu toate taxele, pentru șapte nopți de cazare cu mic dejun la un hotel de două stele în insula Corfu și zbor cu compania TAROM. La polul opus, cea mai scumpă vacanță vândută de Cocktail Holidays a fost în valoare de 14. 0000 de euro, în Cipru, pentru luna august, unde o familie de cinci persoane a optat pentru cazarea la hotelul Four Seasons.