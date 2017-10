Cele mai căutate 5 meserii în fiecare ţară din Europa de Vest

Cele mai căutate 5 meserii în fiecare țară din Europa de Vest

Miercuri, 13 Iulie 2011.

Specialiștii IT sunt la mare căutare în Danemarca, Olanda și Spania, în timp ce inginerii români își pot găsi mai ușor un loc de muncă în Germania, Franța sau Belgia.Cele mai multe joburi vacante în spațiul UE se adresează vânzătorilor din magazine și piețe (958.000 joburi), menajerelor (501.000), personalului din hoteluri și restaurante (472.000) și personalului de îngrijire bătrâni și copii (407.000), scrie Realitatea.net.Creșterile cele mai importante ale cererii de specialiști au fost înregistrate în privința inginerilor și tehnicienilor, funcționarilor de bancă, arhitecților și muncitorilor din producție, potrivit raportului din iulie "European Job Mobility Bulletin" (EJMB).Raportul centralizează informații din mai multe surse, inclusiv joburile vacante de pe portalul EURES, și a întocmit o listă a celor mai căutate ocupații din fiecare țară UE, în funcție de numărul de joburi vacante și creșterea acestora din ultimul an:Belgia. 1) Personal administrativ (20.200 joburi); 2) Vânzători și prezentatori de produse (21.100); 3) Instalatori (11.100); 4) Operatorii de mașini în fabrică (5.000); 5) Asistente medicale (7.800).Danemarca. 1) Secretare (13.300); 2) Agenți de vânzări (10.000); 3) Specialiști IT (5.600); 4) Educatori și învățătoare (7.300); 5) Ingineri și arhitecți (3.800).Finlanda. 1) Muncitori în transporturi (6.600); 2) Muncitori în construcții (4.400); 3) Profesori (10.100); 4) Personal de curățenie în birouri (11.800); 5) Bucătari (4.000).Franța. 1) Muncitorii în construcții (87.000); 2) Casieri și funcționari în bănci (49.000); 3) Instalatori (56.000); 4) Muncitori în industria alimentară (42.000); 5) Ingineri și tehnicieni (63.000).Germania. 1) Muncitori în producție (89.500); 2) Tehnicieni și ingineri (48.100); 3) Șoferi (75.300); 4) Muncitori structuri metalice (42.600); 5) Mecanici și instalatori (61.100).Italia. 1) Vânzători în magazine și piețe (77.500); 2) Șoferi (30.000); 3) Personal administrativ (26.500); 4) Personal relații cu clienții (22.900): 5) Agricultori și pescari (8.000).Luxemburg. 1) Chelneri și barmani (12.400); 2) Economiști (1.100); 3) Secretare (500); 4) Juriști (500); 5) Profesori (400).Marea Britanie. 1. Personal de curățenie în birouri (55.900); 2) Specialiști vânzări și finanțe (35.100); 3) Vânzători și prezentatori de produse (189.000); 4) Muncitori în industria alimentară (17.800); 5) Mecanici (10.900).Olanda. 1) Chelneri și barmani (24.900); 2) Casieri (10.500); 3) Consultanți (9.400); 4) Vânzători stradali (5.800); 5) Instalatorii (2.700).Spania. 1) Muncitori în construcții (34.000); 2) Specialiști IT (21.000); 3) Ingineri și arhitecți (15.000); 4) Specialiști în științe sociale (9.000); 5) Muncitori în industria confecțiilor (7.800).Suedia. 1. Agenți de vânzări (8.500); 2) Personal îngrijire (47.000); 3) Personal de curățenie în birouri (24.000) 4) Specialiști structuri metalice (3.300); 5) Baby-siter (12.400).