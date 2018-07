Cel mai sigur loc din România! Constanţa devine fortăreaţa Neversea

Cel mai sigur loc din România! Constanța devine fortăreața Neversea

În mai puțin de trei zile, peste 200.000 de turiști și constănțeni vor intra în lumea fantastică Neversea și vor scrie încă o pagină din legendă. Plaja, unde pentru patru zile și patru nopți timpul își pierde din puteri, se va transforma într-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor călători în timp alături de cei peste 200 de artiști care vor urca pe scenele amplasate pe plaja Neversea.În călătoria cu arca magică spre Neversea, fanii festivalului vor avea la dispoziție un compas gigantic care îi va călăuzi pe mare, cuburi magice care le pot îndeplini dorințe, bărci parametrice, dar vor face cunoștință și cu vietățile marine prietenoase.Măsuri de siguranță fără precedentPeste 1.600 de jandarmi, polițiști, pompieri și medici se vor asigura în cele patru zile și patru nopți de festival că sunt respectate măsurile de siguranță. În plus, în festival vor exista și 300 de agenți de securitate privați. În perimetrul festivalului vor fi amplasate și două spitale de campanie SMURD și trei puncte de prim ajutor.Polițiștii se declară pregătiți pentru orice situație și roagă festivalierii să asculte indicațiile agenților.„Știu că vom avea evenimente. Noi, Poliția, suntem pregătiți și vom face față tuturor evenimentelor, avem polițiști pe stradă, îmbrăcați în uniformă și avem și polițiști în civil, printre festivalieri, tocmai pentru a descuraja și opri orice faptă antisocială”, precizează comisarul șef Ciprian Sobaru, împuternicit inspector șef adjunct al Poliției Constanța.Producție impresionantă la malul Mării Negre!Peste 4.000 de persoane lucrează în producția efectivă a festivalului Neversea, dintre care peste 500 sunt voluntari.În ceea ce privește logistica festivalului, cifrele sunt impresionante: peste 250 de camioane necesare pentru transportul logistic. Scena principală are 20 metri înălțime, peste 80 de metri baza și o creștere de peste 30 la sută a ecranelor led și a efectelor speciale. Perimetrul festivalului este împrejmuit de 5 km de gard. Pentru grafica și designul tuturor scenelor s-au adunat peste 600 de ore de muncă a peste 20 designeri și arhitecți, ce au contribuit la crearea universului Neversea din acest an.Pentru protecția plajelor se folosesc peste 10.000 mp de podele de lemn și peste 8.000 mp de podele protecție trafic greu. Organizatorii folosesc 22 de generatoare electrice pentru a acoperi întreaga zonă, însumând 4,5 MW putere instalată, adică consumul unui oraș de 40.000 de locuitori din România. Cablurile electrice care se vor folosi au greutatea de aproximativ 12 tone, iar lungimea lor, dacă ar fi să le punem cap la cap, este de circa 30 kilometri. Toate acestea sunt conform standardelor tehnice internaționale de utilizare în medii speciale-mobile.Cum intri în posesia brățării de festivalOdată ajunși în zona festivalului, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă fanii festivalului este să schimbe biletul într-o brățară de festival la unul din punctele de check-in. Organizatorii au pregătit un program prelungit pentru corturile de check-in, acestea fiind deschise și în zilele pre-festival, în 3 - 4 iulie, în intervalul orar 14.00 - 23.00, urmând ca în zilele de festival intervalul să fie 12.00 - 08.00.Pentru acest lucru este obligatoriu să aibă un bilet valid și un act de identitate valabil. În cazul în care fanii au finalizat procesul de check-in online, aceștia se vor putea îndrepta spre fast lane-urile dedicate, cu biletul pentru care s-a făcut deja check-in online. Tinerii sub 18 ani vor avea nevoie, pe lângă bilet și actul de identitate, și de documentul care atestă acordul părinților care poate fi găsit pe neversea.com. Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid și însoțit de un părinte.În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.„Facem un apel către festivalieri să respecte normele legale. Nu aduceți genți sau rucsacuri mai mari decât o coală A4. Nu se va intra cu ele. Vă rugăm să ne înțelegeți. Știți bine ce se întâmplă în lume în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că nu se intră cu bagaje voluminoase. Este pentru siguranța tuturor!”, a anunțat Liviu Uzlău, șeful Direcției de ordine și siguranță publică din cadrul IGPR.Este permis accesul cu poșetă sau borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică.Pentru întreaga listă de obiecte permise și interzise în perimetrul festivalului, participanții pot consulta regulamentul de pe site-ul www.neversea.com.