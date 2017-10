Cel mai nou cartier al Constanţei. Promenadă pe malul lacului şi şosea paralelă cu b-dul Aurel Vlaicu

7

Cine-i de vina? Cine raspunde?

Aici este vorba de incompetenta edililor municipali. Ei nu au avut in vedere decat "interesul individual imediat" ! Mazare, Fagadau, 'matroana' Dospinescu de la Domeniul public, trebuia sa nu acorde autorizatii de constructie pe terenuri extravilane, introduse fraudulos in intravilan, fara un PUZ bine gandit, cu cai de acces, trotuare, culuare pentru utilitati, asa cum este normal. la nepriceperea autoritatilor, cu 'drag' alese timp de 15 anide constanteni, se adauga complicitatea celor care au cumparat terenuri si s-au apucat sa construiasca de-a valma, fara nici o viziune de cum ar aparea zona dupa ce se umple cu case. Si uite asa, au aparut aceste 'mahalale' inghesuite, cu case la limita proprietatii, unde nu mai poti arunca un ac. Oare acesti proprietari, cand au construit, nu s-au gandit cum se va face accesul in viitor, daca Doamne fereste, are nevoie de ambulanta sau de pompieri? De ce se plang acum? Dupa atatia ani de debandada urbanistica, este foarte greu sa mai faci ordine fara sa deranjezi proprietarii. Pentru binele lor, ar trebui acum sa se faca o inteleger cu primaria, sa cedeze din teren si sa se faca alei. In rest este gargara ieftina! Vina le apartine. Altceva este grav si nimeni nu-mi da explicatie. Cine a dat aviz de constructie pentru acea constructie oribila din statia Pescarie Mamaia, exact pe locul capatului de linie(care inca exista in spatele constructiei), si pentru modificarea traficului in zona ca urmare a demararii constructiei? Modificarile ne-au costat la buzunar pe noi, platitorii de taxe. In plus acea constructie obtureaza vederea spre statiunea Mamaia si trebuie demolata de indata. Dorec ca DNA sa se sezizeze, daca pana acum nu au facut-o! Sau, ...in spatele acestei cladiri sunt tot serviciile!?

Răspuns la: cartiere noi

Adăugat de : costel, 25 ianuarie

Toate cartierele noi sufera la capitolul utilitati, sosele, iluminat. Primaria sa sa-si respecte obligatiile pe care le au catre cetatenii. Nu este...